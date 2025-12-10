El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las penalizaciones que pueden aplicarse cuando se envían avisos de cobro y no los contribuyentes no responden con prontitud, pues si un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” no se contesta a tiempo la agencia puede determinar que un embargo es la próxima acción a tomar.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, señala la agencia federal.

En ese marco, cuando se decida aplicar esta medida sobre el salario de un trabajador, es esencial comunicarse cuanto antes con el organismo para trabajar en un plan bipartito que permita saldar la deuda de manera alternativa y evitar la sanción.

IRS bloquea los salarios de todas las personas que no hayan completado este trámite a tiempo

Cuando el aviso de embargar el salario del trabajador no se responde en tiempo y forma ni se trabaja para saldar el pendiente, la medida se efectiviza.

En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días.

Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida.

“Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, explican las autoridades.

Cuando el monto se calcule, IRS se quedará en cada temporada de pago con la porción correspondiente a la penalización.

Si se tienen otras fuentes de ingresos, la agencia podría determinar que todas las exenciones provienen de allí y que la totalidad del sueldo debería ser embargado.

En qué casos podría IRS desbloquear el salario de un contribuyente

De acuerdo con lo indicado con la agencia, esta sanción queda sin efecto cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones

Se establece un plan alternativo para saldar los impuestos morosos

Se liquida la totalidad de la deuda

Se libera el embargo

“Si no responde a los avisos de cobro de IRS, y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad. Aunque crea que no adeuda los impuestos citados, aún debe comunicarse con el IRS”, indica IRS.