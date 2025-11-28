En esta noticia

Al momento de viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios, no siempre es necesario tramitar una visa americana, pues los ciudadanos de los países miembros del Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa tendrán permiso para viajar y permanecer en el país por hasta 90 días sin necesidad de presentar este documento.

Si bien esta vía de viaje es sumamente popular y, a través de ella puede visitarse cualquier parte de Estados Unidos como si se contará con una visa de turismo, el Departamento de Estado especifica quiénes, pese a pertenecer a la lista de países, no califican para viajar de esta forma.

Quienes tienen prohibido el ingreso libre con VWP

De acuerdo con la Ley de Mejora del Programa de Exención de Visado y Prevención de Viajes a Terroristas de 2015 los viajeros que cumplan con alguno de estos requisitos deberán tramitar un visado de manera obligatoria para visitar EE.UU.

  • Nacionales de países VWP que hayan estado en la República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen desde el 1 de marzo de 2011
  • Nacionales de países VWP que hayan estado presentes en Cuba a partir del 12 de enero de 2021
  • Nacionales de países VWP que además sean ciudadanos de Cuba, República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Sudán o Siria

En los primeros dos casos, podría haber excepciones si el viaje o la visita se realizó con fines diplomáticos o militares para un país del VWP.

Quienes cumplan con alguno de los requisitos antes enumerados, deberán tramitar un visado obligatoriamente y perderán su derecho a viajar con el VWP. Fuente: archivo.
Qué países forman actualmente parte del VWP

Según la información oficial, la iniciativa abarca un total de 42 países. La lista completa es la siguiente:

  • Andorra
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brunéi
  • Chile
  • Croacia
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Polonia
  • Portugal
  • Catar
  • San Marino
  • Singapur
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Taiwán
  • Reino Unido

“Para viajar sin visado en el VWP, debes contar con la aprobación válida del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) antes de embarcar en una aerolínea aérea o marítima con destino a Estados Unidos”, indican las autoridades. El permiso dura dos años en los que pueden realizarse múltiples visitas.