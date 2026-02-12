El representante Greg Steube, republicano por Florida, presentó esta semana un proyecto que apunta directamente a uno de los programas laborales más utilizados por las grandes empresas tecnológicas y de servicios: la visa H-1B. La iniciativa, denominada Ley EXILE, propone eliminar por completo este sistema de visas mediante una modificación directa a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La presentación del proyecto reactivó una discusión de fondo sobre el mercado laboral, la competencia internacional y el futuro de los trabajadores estadounidenses. Según Steube, el programa actual favorece a corporaciones multinacionales y mano de obra extranjera en detrimento de jóvenes profesionales y empleados locales. De acuerdo con la propuesta, la Ley EXILE modificaría la Sección 214(g)(1)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1184), poniendo fin al programa de visas H-1B, que permite a empresas contratar trabajadores extranjeros altamente calificados. “Priorizar la mano de obra extranjera sobre el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos estadounidenses socava nuestros valores e intereses nacionales”, afirmó Steube al presentar la iniciativa. El legislador sostiene que el sistema actual distorsiona el mercado laboral y reduce las oportunidades para ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Según datos citados por el propio congresista, más del 80 % de los beneficiarios de las visas H-1B son ciudadanos de India y China, y el esquema tiende a favorecer a trabajadores más jóvenes, lo que —a su juicio— deja fuera a profesionales estadounidenses con mayor experiencia. Uno de los puntos más sensibles del proyecto está vinculado al sector salud. Steube asegura que el programa H-1B habría impedido que más de 10.000 médicos estadounidenses accedan a plazas de residencia, mientras se facilitó la llegada de más de 5.000 médicos nacidos en el extranjero. El legislador también menciona el efecto del programa en grandes corporaciones. Según su argumentación, Microsoft habría desplazado a más de 16.000 empleados tras la aprobación de 9.000 visas H-1B en 2025, mientras que el uso de este esquema por parte de FedEx habría derivado en el cierre de más de 100 instalaciones en distintos puntos del país. Uno de los antecedentes más citados es el caso de Disney, que en 2015 despidió a 250 trabajadores estadounidenses para reemplazarlos por empleados extranjeros contratados bajo el programa H-1B, un episodio que sigue siendo utilizado como ejemplo en el debate legislativo. La presentación de la Ley EXILE se produce en un momento clave, cuando el sistema de visas H-1B vuelve a estar en el centro de la agenda política. En los últimos meses, el gobierno y distintos sectores del Congreso han planteado la necesidad de una reforma integral del esquema de visas laborales, aunque con enfoques opuestos. Mientras algunos defienden el programa como una herramienta para atraer talento global, otros —como Steube— lo consideran una amenaza directa al empleo estadounidense y al llamado sueño americano. “No podemos preservarlo para nuestros hijos si se lo quitamos a los ciudadanos”, sostuvo el legislador. El futuro del proyecto es incierto, pero su sola presentación ya genera impacto. De avanzar en el Congreso, la eliminación de las visas H-1B marcaría un giro histórico en la política migratoria y laboral de Estados Unidos, con consecuencias profundas para empresas, trabajadores y el mercado global de talento.