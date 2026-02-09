Viajar a Estados Unidos implica cumplir con varios requisitos migratorios, y uno de los más importantes es contar con una visa americana válida. Sin embargo, muchos viajeros desconocen que este documento puede perder su validez antes de la fecha de vencimiento, incluso sin haber cometido una infracción migratoria. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que ciertos errores, especialmente relacionados con el estado del pasaporte, pueden provocar la cancelación inmediata de la visa, dejando al viajero sin posibilidad de abordar o ingresar al país. Las autoridades migratorias son estrictas: la visa estadounidense debe conservarse en perfectas condiciones dentro del pasaporte original donde fue emitida. Si la página del visado presenta daños visibles, el permiso puede considerarse automáticamente inválido. Rasgaduras, manchas, humedad, dobleces, intentos de despegar la visa o cualquier alteración física pueden generar su anulación, aun cuando la visa esté vigente y el titular cumpla con todas las normas migratorias. Además, trasladar el visado a otro pasaporte está totalmente prohibido y se interpreta como una alteración del documento oficial. Este tipo de fallas suele detectarse durante los controles migratorios o incluso antes de abordar el vuelo, lo que puede impedir el viaje sin derecho a reclamo. Una situación frecuente ocurre cuando el pasaporte expira, pero la visa americana todavía tiene validez. En estos casos, la recomendación oficial es clara: no retirar la visa bajo ningún motivo. El procedimiento correcto es viajar con dos pasaportes: el nuevo, vigente y en buen estado, y el anterior, que contiene la visa válida. Ambos deben presentarse juntos ante la aerolínea y las autoridades migratorias. Intentar despegar la visa o moverla al pasaporte nuevo puede provocar su cancelación definitiva y obligar a iniciar nuevamente el trámite en una embajada o consulado de Estados Unidos.