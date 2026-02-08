La visa americana es un requisito obligatorio para la mayoría de las personas que planean viajar a Estados Unidos. Sin embargo, su validez no depende únicamente de la fecha de vencimiento: el estado del pasaporte y de la página donde está adherido el visado puede determinar si el permiso sigue siendo aceptado o no por las autoridades migratorias. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que existen errores frecuentes que provocan la anulación inmediata de la visa, incluso cuando aún está vigente. Las autoridades son claras: la visa estadounidense debe permanecer intacta en el pasaporte original donde fue emitida. Si la página presenta daños severos, el documento pierde automáticamente su validez. Situaciones como rasgaduras, intentos de despegar la visa, manchas, humedad o el traslado del visado a otro pasaporte están totalmente prohibidas. Aunque el viajero no haya cometido una falta migratoria, una visa dañada se considera inválida para ingresar a Estados Unidos. Cuando el pasaporte vence pero la visa americana sigue vigente, la recomendación oficial es no retirar la visa bajo ninguna circunstancia. En estos casos, el viajero debe presentar ambos pasaportes: el nuevo, en regla, y el anterior que contiene el visado válido. Intentar mover la visa al nuevo documento puede generar su cancelación y obligar a tramitar una nueva visa en una embajada o consulado. Además del cuidado físico, el uso incorrecto de la visa americana también puede generar su cancelación. Realizar actividades no permitidas, exceder el tiempo de estadía autorizado o incumplir las condiciones del estatus migratorio puede hacer que el documento quede sin efecto. Antes de viajar, revisar el estado del pasaporte y la visa es clave para evitar problemas en el puerto de entrada a Estados Unidos.