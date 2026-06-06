Las personas que se encuentren temporalmente dentro del país y quieran acceder a la Green Card ya no podrán completar el trámite de esta manera.

En Estados Unidos, la ola de políticas migratorias que la administración de Donald Trump promovió desde que volvió al poder no para de crecer. En su más reciente directiva, exigió que la mayoría de los titulares con visas temporales y beneficiarios de permisos humanitarios vuelvan a su país de origen para esperar su permiso de residencia permanente (Green Card).

Aunque semanas después de esto, que tuvo lugar después del Día de los Caídos (Memorial Day) el Gobierno comenzó a restarle importancia. De hecho el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que no se trataba de una política generalizada.

En Estados Unidos, la ola de políticas migratorias que la administración de Donald Trump promovió desde que volvió al poder no para de crecer. El Cronista | Shutterstock y EFE

Residencia permanente en Estados Unidos: el Gobierno bloqueará una por una las Green Card de las personas que cometan este error

El Gobierno estableció que quienes comentan alguno de los siguientes errores podrían perder la posibilidad de acceder a una Green Card o poner la que ya tienen en riesgo de perder validez:

Cometer delitos que la ley considera deportables

Permanecer fuera de Estados Unidos durante prolongados periodos de tiempo (más de un año sin permiso de reingreso)

Declarar impuestos incorrectamente o presentar las declaraciones fuera de tiempo

Obtener la residencia permanente con información o documentación fraudulenta

Las nuevas políticas migratorias: ¿A quienes le pueden negar la Green Card?

Según el memorando que emitió el Gobierno, la mayoría de las personas que se encuentren temporalmente dentro del país y quieran acceder a la Green Card ya no podrán completar el trámite de esta manera.

Ahora, deberán regresar a su país de origen y presentar la solicitud en una embajada o consulado de Estados Unidos. Esta nueva medida limita el uso del procedimiento que utilizaban miles de extranjeros para cambiar su situación migratoria sin la necesidad de salir del país.

Información importante sobre la Green Card: documentación, tiempos de procesamiento y últimas actualizaciones

A continuación, lo que todos necesitan saber respecto del Permiso de Residencia Permanente:

Documentación básica que se debe tener

Pasaporte vigente.

Certificado de nacimiento.

Prueba de ingreso legal a Estados Unidos.

Formularios migratorios correspondientes.

Certificados de matrimonio o parentesco, cuando la solicitud se basa en vínculos familiares.

Evidencia laboral, si se trata de una Green Card por empleo.

Antecedentes penales y documentación adicional solicitada durante el proceso.

Tiempos de procesamiento

Los retrasos pueden extenderse durante meses o incluso años, según la categoría migratoria. En este sentido, los procesos consulares presentan importantes demoras en algunos países.

Adicionalmente, las listas de espera dependen de la disponibilidad anual de visas y de la nacionalidad del solicitante.

Ultimas actualizaciones

El Gobierno anunció en mayo de 2026 una interpretación más restrictiva para ciertas solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. El poder ejecutivo sostiene que obtener la residencia permanente desde territorio estadounidense debe considerarse un beneficio discrecional y no automático.