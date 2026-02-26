El Gobierno de los Estados Unidos mantiene un protocolo estricto con los ciudadanos con green card que viajan al exterior. De acuerdo con las normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no pueden excederse de la cantidad de días permitidos si no quieren perder su estatus migratorio al regresar al país. Esto ocurre porque las autoridades migratorios asumen la ausencia prolongada como una falta de desinterés por su residencia permanente parte del beneficiario. La legislación migratoria de Estados Unidos distingue diferentes plazos de ausencia que los titulares de una green card deben tener en cuenta: Estos periodos están respaldados por las normas del USCIS, que indican que la ausencia prolongada puede llevar a una decisión de que el residente no pretende mantener Estados Unidos como su hogar permanente. El motivo de estas reglas es evaluar si la persona con green card sigue teniendo la intención de residir permanentemente en Estados Unidos. Si un titular de green card sabe que va a estar fuera de Estados Unidos por más de un año, el USCIS recomienda presentar el Permiso de Reingreso antes de salir del país. Este documento se obtiene con el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, y sirve para demostrar que la ausencia prolongada fue planificada como temporal y no indica abandono de la residencia permanente. El Formulario I-131 se presenta ante USCIS antes de salir de Estados Unidos y permite al titular de la green card regresar al país después de una ausencia prolongada sin tener que solicitar una visa adicional o un permiso consular, aunque la admisión final sigue sujeta a la evaluación por parte de los oficiales de inmigración