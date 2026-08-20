El estatus de residente permanente permite vivir y trabajar de forma legal en el país , y realizar viajes largos puede poner en riesgo este beneficio.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advierte qué acciones pueden derivar en un “abandono de residencia permanente”.

Además del tiempo que se pase fuera del país, también existen otras situaciones que pueden derivar en la pérdida de la residencia permanente.

Estados Unidos revocará las residencias permanentes de estas personas: ¿Qué condiciones de viaje se deben cumplir para no perder el estatus migratorio?

Si bien los residentes permanentes pueden viajar al exterior, deben demostrar que su residencia principal y continúa seguirá siendo Estados Unidos . USCIS establece situaciones en las que esto puede ser puesto en duda, desde el motivo de salida, la intención de regresar y los vínculos que se mantengan en Estados Unidos como vivienda, empleo, familia y pago de impuestos.

Para no perder el estatus se recomienda seguir las siguientes normas:

Mantener Estados Unidos como residencia principal y no establecerse permanentemente en otro país.

Conservar vínculos con Estados Unidos.

Presentar las declaraciones de impuestos estadounidenses como residente .

Demostrar que el viaje tiene carácter temporal .

Contar con documentación válida para regresar , como la Green Card en los casos en que sea suficiente.

Tener especial precaución con las ausencias de más de 180 días , ya que al regresar el residente puede quedar sujeto a un análisis migratorio más amplio como solicitante de admisión.

Si la ausencia alcanzará un año o más , solicitar antes de salir de Estados Unidos un permiso de reingreso .

Poder explicar y acreditar las razones de una ausencia prolongada.

Si bien los residentes permanentes pueden viajar al exterior, deben demostrar que su residencia principal y continúa seguirá siendo Estados Unidos. El Cronista | Shutterstock y EFE

¿Qué hacer si mi ausencia será más larga de lo permitido?

Si un residente permanente sabe antes de viajar que permanecerá fuera de Estados Unidos por un periodo prolongado de tiempo, podrá solicitar el permiso de reingreso a través del Formulario I-131, que cuenta con una vigencia máxima de dos años.

Otras razones por las que Estados Unidos puede revocar la residencia permanente

Entre los principales motivos por los que se puede perder el estatus de residente permanente se encuentran: