Entre el 2025 y el 2026, la Administración de Donald Trump avanzó con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS , por su nombre en inglés) para ciudadanos de distintos países.

Esta protección habilita a que extranjeros de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias puedan residir en el país de forma temporal y obtener una autorización de empleo.

Cuando el TPS finaliza, la persona vuelve a su estatus migratorio previo a la protección. Aunque no significa una deportación automática, se debe contemplar caso por caso.

Murió el TPS: ¿Qué extranjeros ya no cuentan con esta protección?

En agosto de 2026, los últimos en ser dejados afuera del TPS son los venezolanos, haitianos, hondureños, nicaragüenses y etíopes. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también anunció terminaciones para países como:

Afganistán

Birmania/Myanmar

Camerún

Nepal

Sudán del Sur

Siria

La medida alcanza como mínimo a más de medio millón de personas, que ahora quedan expuestas a una deportación a su país de origen.

Entre el 2025 y el 2026, la Administración de Donald Trump avanzó con la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su nombre en inglés) para ciudadanos de distintos países. Freepik | Wikimedia Commons

¿Por qué Estados Unidos decidió restringir el TPS?

Según la administración de Donald Trump, el TPS tiene la función de funcionar como una protección temporal, y cuando el DHS decide que las circunstancias que justificaron la asignación ya no cumplen los requisitos necesarios, es necesario terminarla.

Todos estos extranjeros podrán ser deportados: ¿Qué vías legales pueden tomar?