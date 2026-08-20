Debido a un ajuste administrativo, cambian las pautas oficiales para determinados trámites y se dejan de aceptar versiones viejas de estos formularios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio rotundo en algunos de sus trámites más importantes. Entre los más afectados se encuentran estudiantes y visitantes de intercambio, trabajadores de prensa internacional y otros.

Según lo comunicado por el organismo, a partir del 15 de septiembre del 2026 ya no se aceptarán viejas versiones de los Formularios I-539 y I-765 y que serán reemplazados de manera definitiva con nuevos formatos.

Cambian los trámites de USCIS: ¿Cuál será la diferencia y a quiénes afecta?

La nueva decisión de USCIS alcanza a dos documentos muy utilizados en solicitudes por extranjeros en todo Estados Unidos. Se espera que impacte principalmente a los siguientes trámites:

Formulario I-539: usado para la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, permitiendo al solicitante prolongar su estadía.

Formulario I-765: para la Solicitud de Autorización de Empleo (EAD), un permiso de trabajo.

Visados: impacta en estudiantes académicos (Visa F), visitantes de intercambio (Visa J) y representantes de medios de información extranjeros (Visa I).

Ya no serán aceptadas las ediciones de:

Formulario I-539: 28/08/24.

Formulario I-765: 08/21/25.

La nueva decisión de USCIS alcanza a dos documentos muy utilizados en solicitudes por extranjeros en todo Estados Unidos. USCIS

¿Cuál es el origen de esta medida?

El 16 de julio de 2026 , el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió eliminar la figura de la “Duración del estatus”, un mecanismo que habilitaba a que ciertos inmigrantes permanezcan en Estados Unidos de forma indefinida.

Por ejemplo, bajo la regulación previa, un estudiante podría prolongar su estancia siempre y cuando se mantenga matriculado en cursos aceptados . Este nuevo marco legal establece un periodo fijo y obliga a los solicitantes a someterse a revisiones y procesos formales de extensión.

¿Cómo afecta a quienes ya enviaron los Formularios I-539 y I-756?

Según lo advertido por USCIS, no habrá un periodo de transición en la que se acepten ambos formatos. Esto quiere decir que si una solicitud llega con un matasellos posterior al 14 de septiembre de 2026 usando el formato viejo, va a ser devuelta.

Un rechazo de este tipo puede ocasionar quien hizo la solicitud pierda protección legal y terminé residiendo de forma ilegal si su permiso expira . Para evitar esto, USCIS recomienda: