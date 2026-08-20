El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) propusieron nuevas regulaciones para determinar quiénes pueden recibir la parte reembolsable de ciertos créditos fiscales federales.

Esta propuesta no elimina los créditos para todos los extranjeros ni significa una desaparición inmediata de beneficios, pero sugiere que para recibir la parte reembolsable el contribuyente tendrá que demostrar que pertenece a una de las categorías migratorias contempladas por la legislación y declarar oficialmente que cumple con todos los requisitos.

Qué extranjeros podrían verse alcanzados por la nueva medida

La propuesta indica que, para recibir la parte reembolsable de los créditos afectados, el contribuyente debe ser ciudadano estadounidense, nacional de Estados Unidos o extranjero calificado al momento de presentar la declaración federal donde se reclama el crédito.

Entre las categorías de extranjeros calificados se mencionan

Residentes permanentes legales de Estados Unidos

Personas asiladas

Refugiados

Determinados otros grupos definidos o especificados por la legislación PRWORA

Además, el contribuyente debería declarar en su declaración de impuestos y bajo pena de perjurio que tiene derecho a recibir el crédito que reclama.

En las declaraciones conjuntas, estas exigencias se aplicarían para uno de ambos.

Los créditos de IRS podrían dejar de entregar la parte reembolsable a ciertos extranjeros. El cronista

Cuáles son los créditos fiscales que se incluyen en la propuesta

La iniciativa busca traspolar las restricciones establecidas por la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) de 1996 a los siguientes créditos

Earned Income Tax Credit (EITC)

Child Tax Credit (CTC)

American Opportunity Tax Credit (AOTC)

Adoption Tax Credit

La medida se concentra específicamente en la parte de estos créditos que se traduce a un reembolso.

Información esencial sobre esta iniciativa

Es importante destacar que esto aún se trata de una propuesta. El Tesoro y el IRS recibirán comentarios públicos y solicitudes para una audiencia.

Si finalmente fueran aprobadas y publicadas como regulaciones definitivas, se realizará un anuncio oficial confirmando su entrada en vigor.

“Las regulaciones propuestas se aplicarían a los ejercicios fiscales que terminen en o después de la fecha en que se publican como reglamentos definitivos”, señaló IRS.