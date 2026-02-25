Una decisión judicial en Washington despeja el camino para que el ICE investigará uno por uno a todos los inmigrantes con fuentes especiales, mediante el cruce de información con el sistema tributario federal. El fallo permite que se retengan y verifiquen datos fiscales de quienes hayan presentado declaraciones ante el IRS, incluso si no cuentan con estatus migratorio regular. El tribunal rechazó un pedido de organizaciones que buscaban frenar el acuerdo firmado entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional. A partir de ahora, el intercambio de datos seguirá vigente y podría impactar directamente en miles de contribuyentes inmigrantes en Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrá enviar nombres y direcciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que sean contrastados con registros fiscales. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia consideró que este intercambio no viola, en principio, la ley de confidencialidad tributaria. De acuerdo con presentaciones judiciales, el IRS verificó cerca de 47.000 de los 1,28 millones de nombres solicitados. En menos del 5% de los casos se proporcionó información adicional de direcciones. Podrían quedar bajo revisión quienes hayan presentado impuestos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) u otros registros fiscales sin tener residencia legal. La administración de Donald Trump sostiene que el acuerdo refuerza la aplicación de la ley migratoria. Sin embargo, documentos judiciales también revelaron que el IRS compartió por error datos de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo generó fuerte debate interno y derivó en la renuncia de un comisionado interino del organismo tributario.