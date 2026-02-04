El Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) detalla en su sitio web oficial en qué situaciones los agentes pueden realizar auditorías en lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las leyes federales. Cuando se considera necesario efectuar estas inspecciones, para las que no se necesita una orden judicial, el organismo verifica el formulario l-9, un documento que todos los empleadores deben completar en Estados Unidos de manera obligatoria para verificar la identidad y la autorización de trabajo. ICE indica que las auditorías en los puestos de trabajo buscan “prevenir la explotación laboral y a promover prácticas de contratación legítimas”. El proceso protocolar establece que, en primer lugar, se entrega un Aviso de Inspección (NOI) al empleador y se otorga un plazo de tres días para adjuntar el o los formularios l-9 solicitados. Además, puede exigirse la presentación de documentación adicional, como copia de la nómina del empleador, una lista de empleados -tanto activos como despedidos-, licencias comerciales y estatutos constitutivos. En caso de que se detecten irregularidades técnicas en estos papeles, se otorga un plazo máximo de 10 días laborables para efectuar correcciones, de lo contrario, se aplicarán multas por las infracciones que no se corrijan. Una vez finalice la inspección, se notificará a los empleadores sobre los resultados de la auditoría, mediante los siguientes avisos