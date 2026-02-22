El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que ya no quedan cupos disponibles en la primera tanda de visas H-2B suplementarias para el año fiscal 2026, una noticia que impacta directamente a miles de trabajadores extranjeros que buscan empleo temporal en sectores no agrícolas. La agencia federal informó que se alcanzó el tope de 18.490 permisos adicionales destinados a empleos con fecha de inicio entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. El cierre de esta fase confirma la alta demanda que tiene este programa cada año. El límite corresponde a la primera asignación de visas H-2B 2026, que forman parte de un aumento temporal autorizado para responder a necesidades laborales específicas. La fecha clave fue el 6 de febrero, cuando se completó la recepción de solicitudes para esta etapa. Para garantizar transparencia, el organismo aplicó un sistema de selección automatizado por computadora, con el fin de distribuir los cupos disponibles sin exceder el máximo permitido. Este procedimiento busca asegurar equidad entre los empleadores que presentaron peticiones dentro del plazo oficial. Aunque el cupo inicial ya se agotó, la noticia no implica el fin del programa. Las autoridades confirmaron que todavía quedan dos rondas adicionales de asignación, por lo que los empleadores interesados deberán mantenerse atentos a los próximos plazos oficiales. El programa H-2B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para desempeñar empleos temporales no agrícolas, siempre que cumplan estrictos requisitos regulatorios. Para acceder a esta categoría, el empleador debe demostrar que: El procedimiento consta de tres pasos fundamentales: Además, los familiares directos —cónyuge e hijos solteros menores de 21 años— pueden solicitar ingreso bajo la clasificación H-4, aunque esta categoría no autoriza a trabajar en el país.