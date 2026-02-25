El DMV de Florida confirmó que, debido a un nuevo requisito obligatorio, ciertos extranjeros ya no podrán sacar la licencia de conducir si no cumplen con una nueva condición clave. Desde el 6 de febrero, los exámenes teóricos y prácticos deben rendirse exclusivamente en inglés, según informó el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). La medida generó una corrida en escuelas de tránsito y oficinas locales, especialmente en los condados de Lee, Collier y Charlotte. Sin embargo, existe confusión porque algunos centros autorizados aseguran que, por el momento, el sistema aún permite programar exámenes en otros idiomas a través de la plataforma oficial. El FLHSMV anunció que todos los exámenes de conocimiento y manejo serán administrados únicamente en inglés, sin excepción. La regla aplica a todas las categorías de licencia e incluye también las pruebas orales. Además, ya no estarán permitidos los servicios de traducción durante el examen. En concreto, el nuevo requisito implica: La decisión afecta directamente a extranjeros que no dominan el idioma y que necesitaban rendir la prueba en español u otra lengua. Aunque el anuncio oficial fija el inglés como único idioma válido, varias escuelas de tránsito autorizadas como examinadores externos indicaron que recibieron un correo estatal señalando que el sistema multilingüe seguirá vigente “hasta nuevo aviso”. Al menos cuatro escuelas del suroeste de Florida confirmaron que continúan ofreciendo opciones en español mediante el sistema en línea del DMV, mientras que otras están aplicando estrictamente la regla de inglés obligatorio. Hasta el momento, el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida no aclaró públicamente si reconsiderará la aplicación del cambio en estos centros externos.