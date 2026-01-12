Medida nacional | Estados Unidos prohíbe definitivamente el pasaporte a todas las personas que tengan estas edades y no logren cumplir un requisito

Es fundamental que todos los ciudadanos estadounidenses mantengan la vigencia del pasaporte, especialmente aquellos que planean realizar viajes internacionales o que requieren este documento como forma de identificación válida para volar dentro del país, conforme a los estándares del Real ID.

En este contexto, el Departamento de Estado aclara en su sitio web oficial que no todos los pasaportes califican para el trámite de renovación; algunos de ellos deben ser solicitados desde cero, como si nunca se hubieran tramitado anteriormente.

Estados Unidos restringe la renovación de pasaportes para quienes no cumplieron con el plazo establecido

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, no se permite la renovación de ningún pasaporte que haya sido emitido hace más de 15 años. Es decir, ningún pasaporte tramitado en 2010 o antes.

En estos casos, la gestión deberá volver a realizarse a través de la presentación del formulario DS-11.

Estados Unidos implementará la prohibición de renovación automática de diversos pasaportes

De acuerdo con la información proporcionada por USA.gov , los pasaportes que presenten alguna de las características enumeradas a continuación tampoco podrán ser renovados:

No reflejan el nombre actual del portador y no existe ningún documento que avale el cambio

Están perdidos, dañados o fueron robados

Fueron tramitados antes de que el portador cumpliera 16 años

Guía para obtener un nuevo pasaporte a pesar de la prohibición de renovación en Estados Unidos

Para llevar a cabo la nueva solicitud de pasaporte, es imperativo que toda la documentación requerida sea presentada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. En este sentido, el solicitante deberá: