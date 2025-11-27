En Estados Unidos existe un documento poco conocido que permite a ciudadanos y a ciertos viajeros ingresar y salir del país sin necesidad de portar el pasaporte tradicional, sin visa y sin Real ID. Esta alternativa se ha convertido en una solución económica, sencilla y completamente válida ante las autoridades fronterizas estadounidenses.

Ni visa, ni pasaporte, ni Real ID: Estados Unidos permite la entrada y salida legal de todos los que muestren este documento

Se trata de la Tarjeta de Pasaporte, una identificación oficial emitida por el Departamento de Estado que funciona como alternativa compacta al pasaporte convencional en situaciones específicas. Es una tarjeta del tamaño de una licencia de conducir que acredita la ciudadanía estadounidense y funciona como documento de viaje en determinadas rutas.

Fue creada para ofrecer una opción más económica y fácil de transportar que el pasaporte tradicional y permite viajar sin pasaporte físico, ni visa, ni Real ID en los siguientes casos:

Viajes terrestres entre fronteras de Estados Unidos con México y Canadá.

Viajes marítimos entre puertos de Estados Unidos y puertos de Canadá, México, el Caribe y Bermudas.

En estos escenarios, basta presentar la tarjeta para cruzar legalmente.

¿Quiénes pueden obtener este documento?

Únicamente pueden solicitar la Tarjeta de Pasaporte las siguientes personas:

Ciudadanos estadounidenses

Naturalizados

Menores acompañados por sus padres o tutores

Personas que ya tienen un pasaporte y desean agregar la tarjeta

Se gestiona exactamente como el pasaporte tradicional, a través del formulario DS-11 o DS-82, según corresponda.