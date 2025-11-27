Estas personas no podrán hacer la renovación de su documento de manera tradicional.

Renovar el pasaporte es un trámite fundamental para miles de personas que viven en Estados Unidos y planean viajar al extranjero. Sin embargo, no siempre es posible completar el proceso de manera directa si se deja pasar demasiado tiempo desde su emisión original .

De acuerdo con la información oficial, existen restricciones vigentes que limitan la posibilidad de renovar el pasaporte en ciertos casos, afectando especialmente a quienes no realizaron el trámite a tiempo.

Conocer los requisitos actuales es clave para evitar rechazos, demoras y la obligación de iniciar un trámite nuevo desde cero ante el Departamento de Estado .

¿Cuál es el límite de tiempo para renovar el pasaporte en Estados Unidos?

Las autoridades confirmaron que no se puede renovar un pasaporte si fue emitido hace más de 15 años . Cuando se supera este plazo, el ciudadano debe solicitar la emisión de un nuevo documento como si fuera su primer pasaporte.

La regla general establece lo siguiente:

Pasaportes emitidos hace menos de 15 años: son elegibles para renovación directa.Pasaportes con más de 15 años de antigüedad: requieren iniciar el proceso de solicitud nuevo.Documentos dañados o alterados: no califican para renovación, sin importar su fecha de emisión.

Otros motivos que impiden renovar

Además del paso del tiempo, hay otras razones por las cuales un pasaporte no puede renovarse:

Si el pasaporte se emitió antes de que la persona cumpliera 16 años.

Si hubo un cambio de nombre que no puede acreditarse con documentos oficiales.

Si el pasaporte está dañado, mutilado o modificado.

¿Qué pasos seguir si el pasaporte no puede renovarse?

Si el ejemplar vencido ya no cumple los requisitos de renovación, se debe iniciar un trámite de solicitud de pasaporte nuevo. Los pasos a seguir son:

Completar el formulario DS-11: este formulario está disponible en línea y debe completarse antes de la cita. Presentar prueba de ciudadanía: puede ser el pasaporte anterior, un acta de nacimiento certificada o un certificado de naturalización. Llevar una identificación vigente: como licencia de conducir o identificación estatal. Presentar una fotografía reciente: debe cumplir con los requisitos de tamaño y formato exigidos. Solicitar una cita en una oficina autorizada: es obligatorio asistir en persona a un centro de aceptación de pasaportes . Pagar las tarifas correspondientes: los costos varían según la modalidad de procesamiento solicitada.