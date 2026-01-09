Construyen la aspiradora más grande del mundo: podría limpiar todo el plástico del océano y evitar la crisis más grande de la historia (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

La contaminación por plásticos es una de las mayores problemáticas de la actualidad. Millones de toneladas de residuos llegan cada año a los océanos y afectan de forma directa a los ecosistemas marinos, la biodiversidad y las economías costeras. Frente a este escenario, un proyecto de ingeniería a gran escala busca ofrecer una respuesta concreta y sostenida en el tiempo.

Se trata de una infraestructura que muchos ya describen como la “aspiradora más grande del planeta Tierra”. La iniciativa combina innovación tecnológica, ciencia ambiental y un enfoque que aprovecha las propias fuerzas de la naturaleza para crear un sistema diseñado para retirar plásticos acumulados en el océano y reducir su impacto.

Una construcción inédita para limpiar el océano

La obra se desarrolla en el océano Pacífico Norte, donde las corrientes marinas concentran una enorme masa de residuos conocida como la “isla de basura del Pacífico”, cuya extensión supera varias veces el tamaño de Francia. Para enfrentar este problema, ingenieros y especialistas de The Ocean Cleanup diseñaron un sistema flotante capaz de captar plásticos sin interferir con la vida marina.

La estructura funciona como una barrera pasiva en forma de U que flota en la superficie y se extiende varios metros bajo el agua. Gracias a su orientación y diseño, las corrientes empujan los residuos hacia un punto central de recolección. Allí, el plástico se concentra, se clasifica y luego se traslada a tierra para su reciclaje, con el objetivo de compensar parte de los costos operativos del proyecto.

Cómo funciona la aspiradora más grande del mundo

La construcción alcanza una longitud cercana a los 600 metros, una escala comparable a varios campos de fútbol alineados. Cada uno de sus tramos mantiene flotabilidad y flexibilidad, lo que le permite adaptarse al oleaje y a las condiciones cambiantes del océano sin perder eficacia. A diferencia de los métodos tradicionales, no utiliza redes, sino pantallas sólidas que guían los residuos hacia el centro del sistema.

Construyen la aspiradora más grande del mundo: podría limpiar todo el plástico del océano y evitar la crisis más grande de la historia (Fuente: Archivo)

Este enfoque permite capturar tanto grandes objetos plásticos como fragmentos más pequeños que antes resultaban difíciles de recolectar. El diseño aprovecha la energía de las corrientes marinas, lo que reduce la necesidad de propulsión mecánica y limita el impacto ambiental del proceso de limpieza.

El origen del proyecto y su objetivo a largo plazo

La iniciativa nació a partir de la idea de Boyan Slat, quien concibió el concepto siendo adolescente. En 2016 se lanzó el primer prototipo en el mar del Norte, y desde entonces el sistema evolucionó hasta alcanzar una escala sin precedentes. Paralelamente, la organización amplió su enfoque hacia los ríos, responsables de cerca del 80% del plástico que llega al océano.

Construyen la aspiradora más grande del mundo: podría limpiar todo el plástico del océano y evitar la crisis más grande de la historia (Fuente: Archivo)

Según datos oficiales del proyecto, la isla de basura del Pacífico acumula más de 100 millones de kilogramos de plástico flotante. Con interceptores instalados en ríos y grandes sistemas de limpieza en mar abierto, The Ocean Cleanup apunta a un objetivo ambicioso: eliminar el 90% de la contaminación plástica flotante de los océanos para el año 2040 y contribuir a la recuperación de los ecosistemas marinos a escala global.