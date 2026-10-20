Es el modelo en el que se basan plataformas como Worldpackers, que conectan a viajeros con anfitriones de todo el mundo dispuestos a ofrecer alojamiento a cambio de ayuda.

Vivir en una de las islas más codiciadas de Estados Unidos sin pagar alquiler ni comida suena a fantasía, pero existe una vía concreta para hacerlo: el intercambio de trabajo. Una comunidad agrícola ubicada en la Isla Grande de Hawái, junto a una cascada, ofrece alojamiento y comidas a cambio de que el voluntario dedique unas horas por semana a tareas del lugar.

La oferta está publicada en la plataforma Worldpackers y, antes de armar las valijas, conviene conocer exactamente qué incluye, qué hay que hacer y qué requisitos se piden.

Buscan voluntarios para vivir en Hawái

Lo primero que conviene aclarar, para no llevarse una sorpresa, es que no se trata de un trabajo remunerado. Es un intercambio (en inglés, work trade): el voluntario aporta su tiempo y, en lugar de un sueldo, recibe techo y comida.

Es el modelo en el que se basan plataformas como Worldpackers, que conectan a viajeros con anfitriones de todo el mundo dispuestos a ofrecer alojamiento a cambio de ayuda. En este caso, el anfitrión es una comunidad enfocada en la vida comunitaria, la agricultura orgánica y el ecoturismo.

La propuesta exige colaborar entre 25 y 30 horas por semana en las actividades del lugar. Las tareas son variadas y propias de la vida en una granja comunitaria: trabajo agrícola, paisajismo y jardinería, limpieza de los espacios comunes, tareas de mantenimiento del hogar y ayuda en la preparación de las comidas compartidas.

También hay lugar para quienes tengan experiencia en reparaciones, construcción o mantenimiento de vehículos, un perfil que el anfitrión valora especialmente.

Ofrecen habitación y comida en una finca de Hawái a cambio de unas horas de trabajo por semana. World Packers

La propuesta ofrece alojamiento y comida a cambio

La propuesta incluye dos beneficios centrales. Por un lado, el alojamiento: el voluntario tiene su propia habitación, que comparte pared con una o dos personas más, con acceso a duchas de agua caliente, baños, algunos con descarga y otros de compostaje, e internet.

Por el otro, la comida: puede sumarse a las comidas comunitarias del lugar y, además, recibe suficientes productos de la granja y alimentos básicos para cocinarse por su cuenta si lo prefiere. No hace falta ser vegetariano ni vegano, aunque algunos miembros de la comunidad lo son.

El entorno también es parte del atractivo: se trata de una finca rural en plena naturaleza de la Isla Grande, con una cascada en las inmediaciones, y una comunidad reducida de hasta once integrantes, coordinada por una o dos personas a cargo. Un detalle para tener en cuenta: es un espacio libre de alcohol.

Cuáles son los requisitos

Para postularse a este tipo de intercambios hay que cumplir algunas condiciones, en parte propias de la plataforma y en parte del anfitrión: