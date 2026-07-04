Los cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos durante 2026: todo lo que hay que saber sobre visas, ICE y Green Card

La política migratoria de Estados Unidos atravesó en 2026 uno de los períodos de mayor actividad legislativa y administrativa de los últimos años.

Aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) continúa siendo la base del sistema migratorio estadounidense, durante 2026 cobraron protagonismo otras medidas.

Los cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos durante 2026: todo lo que hay que saber sobre visas, ICE y Green Card Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Ley de Inmigración y Nacionalidad: la base de todo el sistema migratorio

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) continúa siendo la principal ley federal que regula prácticamente todos los aspectos de la inmigración en Estados Unidos.

Esta legislación establece, entre otras cuestiones:

Quiénes pueden ingresar al país

Los distintos tipos de visas

Los requisitos para obtener la residencia permanente

Los procedimientos de deportación

Las condiciones para solicitar la ciudadanía estadounidense

Las facultades de organismos como USCIS, ICE y CBP

La mayoría de las reformas implementadas durante 2026 no reemplazaron la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sino que modificaron su aplicación mediante nuevas leyes, reglamentos o cambios administrativos.

La Ley Laken Riley: la regulación que endureció la detención obligatoria de migrantes

Uno de los cambios legislativos con mayor impacto fue la entrada en vigor de la Ley Laken Riley, promulgada a comienzos de 2025 y aplicada de manera intensiva durante 2026.

La norma modificó la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ampliar los casos en los que ICE debe detener obligatoriamente a determinados extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular.

Entre los delitos incluidos figuran:

Robo

Hurto

Robo en comercios

Allanamiento

Agresiones contra agentes policiales

Delitos que ocasionen la muerte o lesiones corporales graves

La legislación también fortaleció la capacidad de los estados para iniciar acciones judiciales contra el gobierno federal cuando consideren que las autoridades migratorias no cumplen con las obligaciones de detención o expulsión previstas en la ley.

Registro obligatorio de extranjeros

Otra de las medidas más relevantes fue la implementación del Registro Obligatorio de Extranjeros, un requisito que exige que determinados extranjeros presentes en Estados Unidos se registren ante el gobierno federal cuando la ley así lo dispone.

USCIS reactivó el sistema e indicó que las personas sujetas al registro deben proporcionar información biográfica y, cuando corresponda, someterse a la toma de huellas dactilares. También recordó que los menores deben volver a registrarse al cumplir 14 años si ya estaban registrados previamente.

El incumplimiento de esta obligación puede generar consecuencias migratorias e incluso sanciones previstas por la legislación federal.

Los cambios en las leyes migratorias de Estados Unidos durante 2026: todo lo que hay que saber sobre visas, ICE y Green Card Shutterstock y EFE | El Cronista USA

Green Card: los cambios en la política para solicitar la Residencia Permanente

En mayo de 2026, USCIS anunció un cambio de política respecto del ajuste de estatus.

La agencia informó que, como regla general, l os extranjeros que se encuentren temporalmente en Estados Unidos y deseen obtener una Green Card deberán regresar a su país para completar el trámite mediante procesamiento consular, salvo que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen una excepción.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la medida busca que el sistema funcione conforme al diseño previsto por la legislación migratoria y reducir el uso de excepciones administrativas. Diversas organizaciones de defensa de inmigrantes criticaron la decisión al considerar que podría afectar a personas vulnerables, incluidas víctimas de trata y menores

Endurecimiento de procesos administrativos del USCIS

Durante 2026 también se produjeron modificaciones mediante memorandos y políticas internas de USCIS.

Entre ellas se destacan:

Cambios en determinados procesos para obtener la residencia permanente

Revisión de criterios para conceder excepciones humanitarias

Nuevas directrices para oficiales migratorios

Actualización de procedimientos administrativos relacionados con solicitudes de beneficios migratorios

Estas modificaciones no implican necesariamente cambios en la ley, pero sí alteran la forma en que la agencia procesa numerosos expedientes.

Organismos que deben acatar la leyes migratorias

El sistema migratorio estadounidense se reparte entre varias agencias federales con funciones distintas.

USCIS

Tramita beneficios migratorios, ciudadanía y residencia.

ICE

Ejecuta detenciones, investigaciones y deportaciones.

CBP

Controla el ingreso al país en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.

Departamento de Estado

Emite visas mediante las embajadas y consulados estadounidenses.

Cada una aplica diferentes partes de la legislación migratoria y actúa en distintas etapas del proceso.

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El presupuesto para el ICE y las fuerzas fronterizas

Otra de las medidas que marcaron el panorama migratorio fue el incremento del financiamiento federal destinado al control migratorio y la seguridad en la frontera.

La Ley One Big Beautiful Bill asignó alrededor de 170.000 millones de dólares para infraestructura fronteriza, contratación de nuevos agentes, ampliación de centros de detención y fortalecimiento de ICE y CBP.

Entre las partidas previstas se incluyen:

Construcción de nuevos tramos del muro fronterizo

Ampliación de la capacidad de detención migratoria

Contratación de miles de nuevos agentes

Mayores recursos para operaciones de deportación

Apoyo económico a estados y autoridades locales para tareas de control fronterizo

Las protecciones migratorias que siguieron vigentes en 2026

Ciudadanía por nacimiento

Uno de los fallos más importantes del año fue emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos el 30 de junio de 2026.

El tribunal rechazó el intento del gobierno de limitar la ciudadanía automática para hijos nacidos en territorio estadounidense de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes. En una decisión de 6 votos contra 3, la Corte concluyó que la orden ejecutiva era incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y reafirmó el precedente establecido en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898).

Como consecuencia, continúa vigente el principio de que, con excepciones muy limitadas, las personas nacidas en suelo estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía.

Estatus de Protección Temporal (TPS)

El Estatus de Protección Temporal (TPS) continúa siendo uno de los principales mecanismos de protección humanitaria del sistema migratorio estadounidense.

Este programa permite que ciudadanos de determinados países afectados por guerras, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias permanezcan temporalmente en Estados Unidos sin ser deportados y puedan obtener autorización para trabajar.

Sin embargo, durante 2026 la Corte Suprema permitió que el gobierno avanzara con la finalización de algunas designaciones de TPS para ciertos grupos de extranjeros, lo que abrió la puerta a nuevos procesos de deportación para miles de beneficiarios. Esa decisión generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos e inmigrantes.

Asilo y protección humanitaria

El derecho a solicitar asilo continúa vigente en Estados Unidos para las personas que demuestren persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social.

No obstante, durante 2026 siguieron aplicándose políticas más restrictivas respecto del acceso al procedimiento de asilo en la frontera y la Corte Suprema respaldó algunas medidas impulsadas por el gobierno relacionadas con el procesamiento de determinados solicitantes.

Además del asilo, el sistema migratorio mantiene otros mecanismos de protección, como el parole humanitario, que permite autorizar temporalmente el ingreso o la permanencia de una persona por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo, aunque su alcance y aplicación también fueron objeto de cambios administrativos durante el año.