Mientras Silicon Valley continúa siendo el principal polo tecnológico del mundo, una región de América Latina acelera su crecimiento y comienza a consolidarse como el nuevo epicentro de la innovación en el continente.

Se trata de Jalisco, en México, que durante los últimos años logró captar más de 2.758 millones de dólares en inversiones vinculadas con tecnologías de la información, semiconductores y alta tecnología.

Gracias a este crecimiento, la región se ha ganado el apodo de “Silicon Valley de América Latina”, impulsada por la llegada de gigantes tecnológicos, un ecosistema de innovación cada vez más sólido y una fuerte apuesta del Gobierno local por el desarrollo digital.

Invierten más de 2.500 millones de dólares en el nuevo Silicon Valley de América Latina

Ubicado en el oeste de México, Jalisco se convirtió en el principal centro tecnológico del país y uno de los más importantes de toda América Latina.

En los últimos seis años, el estado atrajo 2.758 millones de dólares en inversiones relacionadas con la industria tecnológica, cifra que permitió generar más de 40.500 nuevos empleos especializados.

El crecimiento ha sido tan acelerado que hoy numerosas empresas internacionales eligen instalar allí centros de desarrollo, investigación y producción de componentes electrónicos.

Jalisco se consolida como el nuevo Silicon Valley de América Latina. Sanmina México

La capital latinoamericana de semiconductores

Uno de los mayores atractivos de Jalisco es su liderazgo en la industria de los semiconductores, considerada estratégica para la economía mundial. Actualmente, el estado concentra:

El 70 % de las empresas de semiconductores que operan en México.

El 23 % de los desarrolladores de software del país.

Uno de los ecosistemas más importantes de innovación tecnológica de América Latina.

Esta combinación de talento especializado, infraestructura y presencia de multinacionales ha convertido a Jalisco en un destino prioritario para nuevas inversiones.