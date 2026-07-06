La nueva ley de Florida introduce cambios en la comercialización de perros y gatos y reaviva el debate sobre el trato legal de las mascotas.

Los habitantes que compren un perro o un gato en Estados Unidos deberán prestar atención a una nueva normativa que ya entró en vigor y modifica las obligaciones de los vendedores de mascotas.

La medida fortalece los derechos de los consumidores y establece controles más estrictos para las operaciones comerciales.

¿Qué cambia con la nueva ley para la venta de perros y gatos en Florida?

Se trata de la ley SB 1004, que incorpora nuevas exigencias para los comercios dedicados a la venta de perros y gatos.

Entre los principales cambios, obliga a entregar el historial veterinario del animal antes de concretar la compra y amplía las alternativas de los compradores cuando la mascota presenta enfermedades o problemas de salud.

A partir de ahora, los vendedores deberán notificar por escrito cuáles son los derechos del consumidor si la mascota resulta estar enferma o no es apta para la compra.

¿Qué derechos tendrán los compradores?

El cambio normativo marca un nuevo escenario para la venta de perros y gatos y genera controversia por sus posibles implicancias legales.

La legislación amplía las herramientas para quienes adquieran un perro o un gato y luego descubran que el animal presenta una enfermedad o condición que impide su compra en las condiciones pactadas.

Entre las principales protecciones se encuentran:

Devolver o cambiar la mascota en los casos previstos por la ley.

Cancelar sin penalidades el contrato de financiamiento si corresponde.

Solicitar el reembolso de gastos veterinarios en determinadas circunstancias.

Acceder a toda la documentación médica del animal antes de concretar la compra.

¿A quién alcanza la nueva normativa?

La ley se aplica a los pet dealers o comercios dedicados a la venta de perros y gatos en Florida y también modifica los criterios para determinar quiénes quedan comprendidos dentro de esa categoría.

Además, las infracciones podrán ser perseguidas bajo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida, lo que endurece las consecuencias para quienes incumplan las nuevas obligaciones.

La polémica ley que despertó una ola de críticas

Quienes compren un perro o un gato en Florida deberán tener en cuenta las nuevas reglas que ya comenzaron a aplicarse.

Pese a que la ley fue presentada como una herramienta para fortalecer los derechos de los consumidores y mejorar la transparencia en la venta de mascotas, la normativa también despertó cuestionamientos entre defensores de los animales .

Sus críticos sostienen que las disposiciones que permiten devolver, reemplazar o solicitar un reembolso cuando un perro o un gato presenta problemas de salud contribuyen a normalizar el tratamiento de las mascotas como bienes de consumo, en lugar de reconocerlas como seres vivos con necesidades.