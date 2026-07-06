Walmart confirmó cambios que modificarán la forma de comprar en sus tiendas de Estados Unidos. La cadena remodelará más de 650 locales en todo el país y, en paralelo, deberá ajustar el funcionamiento de sus cajas de autopago por una nueva ley estatal.

La compañía lo confirmó en un comunicado oficial publicado en abril de 2026. La actualización de las cajas responde a la Senate Bill 2342 , aprobada en el estado de Rhode Island para regular el uso del autopago en comercios.

¿Qué cambia en las cajas de autopago de Walmart?

La ley de Rhode Island obliga a Walmart y otras cadenas a mantener una caja con personal por cada tres de autopago abiertas. También exige que al menos una máquina de autopago cumpla en todo momento con los estándares de accesibilidad de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en multas de u$s 500 por día. La norma alcanza a los comercios cuyo ingreso principal proviene de la venta de alimentos, lo que incluye también a farmacias como CVS y Walgreens.

La ley de Rhode Island obliga a Walmart y otras cadenas a mantener una caja con personal por cada tres de autopago abiertas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué incluye la remodelación de los 650 locales de Walmart?

Walmart confirmó más de 650 remodelaciones programadas en Supercenters y Neighborhood Markets a nivel nacional. Los cambios contemplan pasillos más amplios, nuevas exhibiciones, farmacias con salas de consulta privada y centros de visión actualizados.

La compañía también sumará alrededor de 20 aperturas de tiendas nuevas entre 2026 y 2027. A la par, reforzará funciones dentro de su app como Scan & Go y la entrega exprés, con cobertura de reparto en tres horas o menos para el 95% de los hogares del país.