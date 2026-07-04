USCIS suma un nuevo requisito | Estados Unidos actualiza los documentos válidos ante el ICE

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) incorporó el Formulario G-325R al proceso de registro de extranjeros, una medida que impacta en determinados inmigrantes que deben cumplir con la obligación de registrarse ante las autoridades migratorias.

Adicionalmente, los inmigrantes deberán llevar consigo una prueba del registro que podrá ser requerida durante cualquier control migratorio que realice el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) incorporó el Formulario G-325R

Estados Unidos actualiza los documentos válidos ante el ICE: ¿Qué es el Formulario G-325 y quiénes deben completarlo?

El Formulario G-325R, o también denominado “información biográfica” se presenta de manera electrónica a través de una cuenta de USCIS y está dirigido a determinados extranjeros que no habían cumplido con la obligación legal de registrarse en Estados Unidos.

Debe completarlo todo aquel que haya ingresado al país sin haber sido registrado de manera formal. Quedan excluidos quienes ya cuentan con documentos como la Tarjeta de Residencia Permanente, un Formulario I-94 o un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

USCIS suma un nuevo requisito: ¿Para qué sirve el G-325R y qué cambia ante un control del ICE?

Tras presentar el formulario, USCIS revisa la información y cita al solicitante para la toma de huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos. Cuando finaliza este proceso, el organismo emite una prueba de registro, que puede descargarse desde la cuenta en línea del solicitante.

Este comprobante, se incorpora a la lista de documentos válidos para demostrar que una persona cumplió con la obligación de registro, por lo que puede ser presentado durante un control migratorio del ICE.

No obstante, USCIS enfatiza en que el G-325R no concede un estatus migratorio automático ni autoriza a trabajar: no reemplaza una visa ni protege ante un proceso de deportación. Su única finalidad es acreditar el cumplimiento del requisito legal de registro.