La green card en trámite puede quedar en riesgo si el solicitante no responde a un mensaje oficial del Gobierno dentro del plazo fijado. Las autoridades migratorias advierten que ignorar esa notificación puede derivar en la cancelación del proceso. Muchos extranjeros no identifican a tiempo este aviso para tramitar la residencia permanente o no comprenden su importancia. Sin embargo, no atenderlo implica que el caso avance con información incompleta, lo que puede afectar de forma directa la decisión final. El mensaje que puede poner en peligro la solicitud es un pedido formal de más información emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esta notificación se envía cuando el oficial que analiza el caso considera que faltan pruebas o aclaraciones para poder decidir. Si la persona no responde dentro del plazo indicado, el organismo puede denegar la solicitud. Entre los motivos más comunes que originan este pedido se encuentran: La notificación especifica qué pruebas deben enviarse y fija una fecha límite concreta. La respuesta debe remitirse en un solo paquete e incluir el aviso original como primera hoja, respetando las instrucciones oficiales. Cumplir con el plazo y adjuntar toda la documentación solicitada, junto con explicaciones claras cuando sea necesario, permite que la green card en trámite continúe su evaluación. Tras recibir la respuesta, el organismo retoma el análisis y comunica la decisión correspondiente.