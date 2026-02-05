El gobierno de los Estados Unidos está atravesando un momento de dura tensión internacional debido a las políticas migratorias que se impulsaron en los últimos 12 meses. Una revisión migratoria está en proceso y mientras se esperan los resultados, se frenó la emisión de visas para ciudadanos brasileños, entre otros 75 países. Esta medida representa un atraso para muchas familias que tenían en sus planes más cercanos instalarse en el país norteamericano. La suspensión no afecta a visas de visitante, de negocio o de turismo, aplica específicamente para las solicitudes de residencia. El Departamento de Estado comenzó una revisión integral sobre la forma en la que se evalúan las solicitudes de visa de inmigrante, para determinar más eficientemente si esa persona podría o no convertirse en carga pública y depender de los beneficios estatales. Para llevar a cabo esta revisión, se pausó la emisión de este tipo de visa a solicitantes de determinados países hasta que dicho proceso finalice. Las embajadas en cada nación siguen aceptando solicitudes y realizando entrevistas, pero no se concederán visas. El gobierno considera que los siguientes países son de alto riesgo para el uso de beneficios estatales: Hasta el momento, aún no hay una fecha oficial para el fin de esta revisión, por lo que no se emitirán más visas a esos países hasta nuevo aviso. Algunos consulados advierten que esto podría demorarse de semanas a meses, dependiendo de cómo se ajusten las reglas y los nuevos procedimientos.