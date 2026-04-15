La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es una de las reglas más conocidas del sistema legal, pero no es absoluta. Existe una excepción clave que muchas personas desconocen y que puede determinar si un niño nacido en territorio estadounidense accede o no a la nacionalidad. De acuerdo con la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, la ciudadanía se otorga a quienes nacen en el país y están “sujetos a su jurisdicción”. En ese marco, los hijos de diplomáticos extranjeros no califican automáticamente para la ciudadanía estadounidense, incluso si nacen dentro del territorio. La clave no es solo el lugar de nacimiento, sino el estatus legal de los padres. En el caso de diplomáticos acreditados ante Estados Unidos: Aunque no obtienen ciudadanía estadounidense, los hijos de diplomáticos: