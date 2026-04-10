El gobierno de los Estados Unidos tiene requisitos estrictos para la obtención de la Tarjeta de Residencia Permanente, también conocida como la Green Card. No obstante, con esta legislación este grupo de personas podría tener el camino más llano para que sus solicitudes sean aprobadas. El proyecto denominado “Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales” plantea un nuevo camino para extranjeros que cuenten con Temporary Protection Status (TPS) y cumplan con otros requisitos clave. Este proyecto busca beneficiar a aquellos trabajadores de sectores esenciales como salud, transporte y educación que cuenten con la cobertura del TPS. El objetivo es facilitar el acceso hacia la obtención final de la Green Card. Esta iniciativa intenta ayudar a personas que llevan años desempeñándose en este tipo de actividades y contribuyendo a la sociedad, haciendo que su camino para acceder a la residencia permanente no resulte tan complicada. El plan también incluye proteger a este sector de posibles deportaciones una vez que el TPS está vencido y autoriza a los inmigrantes a seguir realizando estas actividades mientras resuelven su estado migratorio. La Green Card se gestiona ante el USCIS y para solicitarla primero hay que definir entre las categorías: Posteriormente, deberán presentar la petición, que puede ser con el formulario L-130 o L-140 y esperar a la disponibilidad de la visa. Finalmente, en la recta final se presenta el formulario L-485, la entrevista, biometría y examen médico. Entre los principales documentos que se solicitan: La iniciativa apunta a crear un camino más directo hacia la residencia permanente, reducir tiempos de espera y simplificar el proceso. La medida todavía no está vigente de forma general. Su implementación depende de la aprobación del Congreso y de su posterior reglamentación, por lo que, por ahora, el sistema tradicional sigue siendo el único mecanismo activo para solicitar la residencia permanente