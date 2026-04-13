El proceso de renovación de pasaportes en Estados Unidos cuenta con normativas estrictas que buscan garantizar la seguridad nacional y la integridad de los documentos de identidad. Según las directrices vigentes, las autoridades tienen la potestad de retener y no devolver aquellos ejemplares que presenten irregularidades graves o que no cumplan con los estándares de emisión actuales. Esta medida afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros que gestionan documentos ante agencias oficiales. La razón principal de esta retención es evitar el uso de documentos dañados, alterados o mutilados, los cuales quedan automáticamente invalidados para cualquier tipo de viaje internacional. Si el documento se considera “comprometido”, el Departamento de Estado procederá a su confiscación para su posterior destrucción o análisis. Para evitar sorpresas desagradables en una oficina de correos o en un centro de aceptación, es vital identificar si tu ejemplar entra en la “zona de riesgo”. El Gobierno ha sido enfático en que no todos los pasaportes vencidos son elegibles para una renovación simple. Los criterios para que un pasaporte sea retenido o rechazado incluyen: Si te encuentras en la situación de que tu documento ya no es válido para renovación, el paso a seguir es completar el formulario DS-11 y presentarte en persona ante una autoridad autorizada. Es fundamental actuar con celeridad, especialmente si tienes planes de viaje cercanos, ya que los tiempos de procesamiento pueden variar según la demanda de la temporada. Para este nuevo trámite, deberás presentar una prueba de ciudadanía original (como un acta de nacimiento certificada o certificado de naturalización), una identificación oficial vigente con fotografía y cumplir con los requisitos de pago de tasas correspondientes. Recuerda que contar con un documento en buen estado no solo es un requisito legal, sino la única garantía para cruzar las fronteras sin inconvenientes legales en los puertos de entrada.