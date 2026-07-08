Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: cómo funciona la nueva modalidad de camuflaje

En Estados Unidos, las autoridades migratorias intensificaron los operativos para detener a inmigrantes en varias zonas del país, y es en este escenario en el que se reportaron casos en los que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a extranjeros en misiones encubiertas.

Varias organizaciones defensoras denunciaron que los agentes del ICE se disfrazan de trabajadores prestadores de servicio para tomar por sorpresa a quienes son buscados por las autoridades migratorios.

Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: cómo funciona la nueva modalidad de camuflaje Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: ¿Cómo fueron los casos reportados?

Los operativos de agentes del ICE encubiertos se multiplicaron en los últimos meses. Ropa de trabajo, vehículos sin identificación y varios tipos de engaños para poder acercarse a los inmigrantes que marcaron como objetivo y poder detenerlos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los agentes del ICE se intensifican durante sus operativos y niega este tipo de disfraces para aproximarse a los objetivos.

Uno de los casos que más se popularizó ocurrió en el sur de Los Ángeles. Dos hombres vestidos con chalecos reflectantes similares a los de una empresa de electricidad dijeron estar realizando trabajos en un poste de luz y pidieron a un residente que moviera su camioneta. En cuanto el hombre salió de su propiedad, varios agentes descendieron de vehículos sin distintivos y procedieron a detenerlo.

No obstante, el DHS afirmó que quienes participaron del operativo eran alguaciles federales y no agentes del ICE.

¿De qué se disfrazaron los agentes del ICE hasta el momento para detener inmigrantes?

Según las denuncias realizadas por organizaciones comunitarias y varios medios de comunicación, en distintos operativos los agentes federales o personales vinculados a las tareas migratorias se habrían hecho pasar por:

Electricistas o trabajadores de compañías de servicios públicos

Albañiles y obreros de la construcción

Repartidores de paquetería

Empleados municipales

Personal de mantenimiento

Adicionalmente, los activistas también denunciaron que algunos oficiales realizan vigilancia vestidos de civil y utilizan vehículos sin identificación oficial, cristales polarizados y las caras cubiertas para pasar desapercibidos antes de ejecutar los arrestos.

Los casos en los que utilizaron este método: ¿A quiénes puede detener el ICE?

El ICE puede detener a personas presuntamente sujetas a procedimiento migratorios, incluyendo a extranjeros que permanecen en Estados Unidos sin autorización, personas con órdenes finales de deportación o individuos acusados de haber violado la legislación migratoria.

Además, también puede detener a no ciudadanos que tengan antecedentes penales o sean considerados prioritarios para la aplicación de la ley migratoria.



