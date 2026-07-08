El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de llevar a cabo embargos sobre cuentas bancarias y bienes cuando un contribuyente presenta su declaración de impuestos, pero posteriormente no cumple con lo acordado ante las autoridades.

El sistema fiscal estadounidense facilita la negociación de deudas tributarias a través de acuerdos establecidos. No obstante, el incumplimiento de dichos acuerdos puede resultar en la activación de medidas de cobro más severas.

¿Cuál es el trámite que no hay que posponer para evitar embargos del IRS?

Los especialistas explican que el mayor riesgo aparece cuando el contribuyente ignora las notificaciones del IRS y no solicita un plan de pago, una prórroga o alguna de las alternativas disponibles para regularizar una deuda tributaria.

Si la persona no responde dentro de los plazos establecidos, el organismo puede avanzar con el procedimiento de cobro previsto por la legislación fiscal.

¿Qué puede hacer el IRS para cobrar una deuda?

Cuando se cumplen los requisitos legales y el contribuyente no regulariza su situación, el organismo puede aplicar distintas medidas para recuperar el dinero adeudado.

Entre ellas se encuentran:

Embargar cuentas bancarias.

Retener parte del salario.

Incautar determinados bienes en los casos previstos por la ley.

Aplicar intereses y multas sobre el monto pendiente.

Registrar un gravamen fiscal sobre determinados bienes del contribuyente.

Estas acciones no se aplican de manera inmediata, sino que forman parte de un procedimiento que incluye el envío de avisos y la posibilidad de que el contribuyente regularice su situación antes de llegar a una medida de cobro forzoso.

¿Cómo evitar sanciones del IRS?

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Generalmente se recomienda actuar apenas se recibe una notificación del organismo.

Entre las principales alternativas para evitar medidas de cobro se encuentran:

Solicitar un plan de pagos .

Pagar la deuda dentro del plazo establecido.

Comunicarse con el IRS si existe un error o desacuerdo.

Responder a todas las notificaciones oficiales.

Mantener actualizados los datos de contacto para no perder comunicaciones importantes.

¿Qué ocurre si el contribuyente no hace nada?

Cuando una deuda permanece sin resolver durante un período prolongado y el contribuyente no responde a los requerimientos oficiales, el IRS puede continuar con el proceso de cobro previsto por la ley.

Por ese motivo, los especialistas aconsejan no ignorar las cartas del organismo, revisar cada notificación recibida y buscar una solución lo antes posible para evitar que la situación derive en sanciones económicas más severas o en medidas como el embargo de cuentas o bienes.