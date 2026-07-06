Miles de agentes armados ya recorren el país para ejecutar un plan que el Gobierno de Estados Unidos había anticipado: visitas casa por casa a personas con irregularidades detectadas en su situación laboral.

La medida forma parte de un endurecimiento migratorio que, según confirmaron las autoridades, escalará con fuerza en los próximos meses.

Detrás de este operativo está el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que multiplicó su capacidad de acción combinando cruces de datos con presencia física de agentes. La consigna oficial es clara: llegar a los domicilios y espacios laborales donde se sospechan incumplimientos.

¿Qué activa una investigación de ICE contra una persona?

No cualquier situación laboral queda bajo la mira de la agencia. El disparador aparece cuando surgen señales de que se violó la normativa migratoria vinculada al empleo, ya sea por parte del trabajador o de quien lo contrató.

A partir de ahí, los agentes quedan habilitados para reunir pruebas, exigir documentación y citar a entrevista a los implicados. El propio vicepresidente JD Vance adelantó que este esquema va a intensificarse durante este año como parte de la estrategia del presidente Donald Trump.

No cualquier situación laboral queda bajo la mira de la agencia. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

¿Qué pasa durante una visita casa por casa?

La Casa Blanca ya cuenta con más de 22.000 agentes disponibles para este tipo de despliegue, sin necesidad de anunciar los operativos con anticipación. Una denuncia, una auditoría o simplemente un cruce de datos alcanzan para activar el procedimiento.

Una vez en el lugar, los agentes verifican identidades y revisan si existen alguna de estas irregularidades:

Contratar personal sin autorización legal para trabajar.

Realizar pagos que no figuran en registros formales.

Facilitar alojamiento o intermediar en esquemas de empleo irregular.

El Gobierno afirma que millones de personas ya dejaron el país o fueron deportadas bajo este tipo de presión y anticipa que la cifra va a crecer conforme avancen los próximos meses.