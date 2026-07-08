La Embajada de Estados Unidos en México detalló en su sitio web oficial cuál es la política vigente para las entrevistas de visa americana de no inmigrante y confirmó quiénes podrían quedar exentos de cumplir con este requisito.

Entre los que pueden beneficiarse por esto se encuentran los ciudadanos mexicanos que renueven determinadas visas americanas dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento , siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos por las autoridades.

Quiénes pueden renovar la visa americana sin entrevista

De acuerdo con lo informado por las autoridades, podrán ser considerados para una exención de entrevista quienes renueven

Una visa B-1 , B-2 o B1/B2 .

Una Tarjeta o Folio de Cruce Fronterizo para mexicanos

En ambos casos la renovación debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa americana anterior.

Además, es requisito fundamental que la visa anterior se haya emitido con validez completa y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la aprobación.

Pueden calificar para renovar la visa americana sin entrevista quienes lo hagan dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento.

Otros requisitos que deben cumplir todos los solicitantes

La exención de entrevista no se concede de forma automática, sino que para obtenerla es necesario

Presentar la solicitud en el país de su nacionalidad o residencia habitual

No haber recibido una negativa de visa anteriormente, salvo que esa negativa haya sido superada o eximida

No presentar ninguna inelegibilidad aparente o potencial conforme a la legislación de Estados Unidos

Todos los mexicanos deben considerar que las autoridades pueden reservarse el derecho de solicitar de todas formas la entrevista presencial si lo consideran necesario.