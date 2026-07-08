Frotar las manos contra una superficie de acero inoxidable bajo el agua ayuda a eliminar olores fuertes como los del ajo, la cebolla o el pescado. El truco, cada vez más popular, tiene respaldo en un principio químico simple y puede aplicarse con una canilla, un cuchillo o un cucharón.

El fenómeno se explica por la afinidad de ciertos compuestos con el metal. Especialistas en química de alimentos señalan que este método no reemplaza el lavado con agua y jabón, sino que funciona como un complemento para los olores más persistentes.

¿Para qué sirve frotar las manos en la canilla?

El olor que deja el ajo, la cebolla o el pescado en las manos proviene de compuestos volátiles que contienen azufre. Estas moléculas quedan adheridas a la piel después de manipular los alimentos y suelen resistir el lavado habitual.

Al frotar las manos contra el acero inoxidable bajo el agua corriente, esas moléculas se transfieren a la superficie del metal. El agua potencia el arrastre de los residuos, lo que reduce el olor de forma notoria en pocos segundos.

Este efecto no depende de un producto específico. Se puede lograr con distintos elementos de cocina, siempre que sean de acero inoxidable:

La canilla del baño o la cocina

Un cuchillo (con precaución)

Un cucharón o cubierto grande

Una pastilla de jabón de acero inoxidable, pensada especialmente para este uso

El olor que deja el ajo, la cebolla o el pescado en las manos proviene de compuestos volátiles que contienen azufre.

¿Por qué lo recomiendan los expertos?

El interés por este truco creció porque ofrece una solución inmediata y sin costo adicional para un problema cotidiano en la cocina. No requiere productos especiales ni tiempo extra: alcanza con frotar las manos unos segundos contra el metal mientras corre el agua .

Aun así, el método tiene un límite claro: no sustituye la higiene básica. Se recomienda usarlo como paso adicional, antes o después del lavado con agua y jabón, para eliminar olores que el jabón convencional no siempre logra remover por completo.