Existen documentos que salvan a los inmigrantes de una posible deportación en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede solicitar documentación migratoria durante un control. En ese contexto, llevar los papeles adecuados puede ser determinante para acreditar el estatus legal ante las autoridades y evitar inconvenientes durante el procedimiento.

Aunque no existe un documento que garantice por sí solo evitar una deportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce una serie de credenciales y permisos que demuestran que una persona ya fue registrada o cuenta con una autorización migratoria vigente.

Qué documentos pueden ayudarte durante un control del ICE

Tener estos documentos a mano puede resultar fundamental durante un control migratorio, ya que permiten comprobar el estatus de la persona y facilitar el procedimiento de verificación.

Entre los documentos más importantes figuran:

Green Card (Formulario I-551) para residentes permanentes legales.

Permiso de trabajo (Employment Authorization Document o Formulario I-766) .

Registro de entrada y salida I-94 , utilizado por numerosos visitantes y titulares de visas.

Border Crossing Card (I-185 o I-186) para los casos previstos por la normativa.

Notificación de comparecencia ante un juez de inmigración (Formulario I-862) u otros documentos emitidos durante un proceso migratorio.

Comprobante de registro emitido tras completar el Formulario G-325R, para quienes debieron inscribirse bajo la nueva regla del DHS.

Quiénes ya se consideran registrados ante el Gobierno de Estados Unidos

Portar la documentación migratoria correspondiente puede facilitar la verificación del estatus durante un control del ICE. Chatgpt

Uno de los puntos que más dudas genera entre los inmigrantes es si deben completar el nuevo registro obligatorio impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo, la respuesta depende de la situación migratoria de cada persona, ya que muchos extranjeros ya fueron registrados previamente al ingresar al país o al tramitar determinados beneficios migratorios.

Entre las personas que ya se consideran registradas se encuentran quienes poseen:

Residencia permanente (Green Card) .

Parole , incluso si ya expiró.

Una visa de inmigrante o de no inmigrante .

Un permiso de trabajo vigente o vencido .

Estatus de refugiado .

Solicitudes de ajuste de estatus presentadas .

Tarjetas de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card) .

Personas que ya enfrentan procesos de deportación ante un tribunal de inmigración.

Qué recomienda hacer el NILC si un agente del ICE te detiene

Además de portar la documentación migratoria correspondiente cuando la ley así lo exige, el National Immigration Law Center (NILC) recuerda que todas las personas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, sin importar su situación migratoria.

La organización también aconseja llevar siempre los documentos migratorios válidos que acrediten el estatus legal cuando corresponda y conservar cualquier comprobante relacionado con un trámite migratorio en curso, como recibos o notificaciones oficiales.