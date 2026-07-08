Se aproxima el diluvio histórico con 24 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

La llegada de un diluvio histórico mantiene en alerta a millones de personas ante un pronóstico que anticipa 48 horas de tormentas extremas, lluvias intensas y vientos destructivos.

Los meteorólogos advierten que el fenómeno podría provocar inundaciones repentinas, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

En Estados Unidos, las previsiones indican que varias regiones enfrentarán precipitaciones persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas que podrían alcanzar los 93 kilómetros por hora .

¿Cuáles serán las zonas afectadas por el diluvio histórico?

De acuerdo con los pronósticos, el temporal se extenderá sobre una amplia franja que abarca desde Texas hasta Wisconsin, donde millones de personas permanecerán bajo alerta por lluvias intensas, tormentas severas y fuertes ráfagas de viento durante las próximas 24 horas.

Las zonas bajo mayor riesgo incluyen:

Texas , donde se esperan lluvias persistentes y tormentas fuertes.

Oklahoma , con riesgo de precipitaciones intensas y vientos severos.

Kansas , una de las áreas con mayor probabilidad de tormentas intensas.

Nebraska , donde podrían registrarse lluvias abundantes y ráfagas de gran intensidad.

Iowa , bajo alerta por tormentas y posibles inundaciones repentinas.

Wisconsin, en el extremo norte del sistema, donde también se prevén lluvias intensas y condiciones adversas.

Las autoridades advierten que, en estas regiones, existe riesgo de inundaciones repentinas , caída de árboles, cortes de energía y complicaciones para circular , por lo que recomiendan mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo del temporal.

Las recomendaciones para atravesar el temporal con seguridad

Las tormentas implican una serie de riesgos y cuidados extra.

Ante la llegada del diluvio histórico, las autoridades instan a la población a tomar precauciones con anticipación para reducir los riesgos asociados a las lluvias intensas, las tormentas severas y los fuertes vientos.

Evitar circular por calles inundadas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantener cargados teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Contar con linternas y elementos de emergencia ante posibles cortes de energía.

Seguir únicamente la información difundida por los servicios meteorológicos oficiales.

¿Cuándo se espera el momento más crítico?

Según las previsiones, las condiciones más intensas se concentrarán durante las próximas 24 horas , cuando se esperan las lluvias más abundantes y las ráfagas de mayor intensidad.

Se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico, ya que la trayectoria e intensidad del sistema pueden modificarse a medida que avanza el evento meteorológico.