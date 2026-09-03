El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prohibió el uso de inteligencia artificial generativa —como ChatGPT, Claude y Gemini— para los estudiantes de escuelas públicas por debajo de noveno grado. La medida, presentada como una moratoria de al menos un año, impide el uso de estas herramientas en exámenes, tareas y trabajos prácticos.

Mamdani hizo el anuncio este miércoles durante una conferencia de prensa, como parte de lo que definió como una política integral de inteligencia artificial para las escuelas de la ciudad. El alcalde sostuvo que hasta el momento no existe ningún estudio que demuestre beneficios del uso de IA en estudiantes de nivel primario e intermedio.

¿A qué estudiantes alcanza la prohibición de IA en las escuelas de Nueva York?

La restricción rige exclusivamente para los alumnos de escuelas primarias e intermedias, es decir, quienes cursan por debajo de noveno grado. Mamdani aclaró que se trata de una moratoria temporal y no de una prohibición permanente para ese grupo de estudiantes.

El mandatario vinculó la decisión con otras restricciones tecnológicas ya vigentes en las aulas neoyorquinas, como la prohibición de celulares y el límite al uso de redes sociales impulsados por la gobernadora Kathy Hochul. Según Mamdani, estas políticas buscan proteger a los estudiantes de los efectos de la tecnología hasta que estén preparados para manejarla.

Qué incluye la moratoria de IA en las escuelas de Nueva York

Uso de inteligencia artificial generativa en exámenes

Uso de IA en tareas escolares

Uso de IA en trabajos prácticos

La restricción rige exclusivamente para los alumnos de escuelas primarias e intermedias, es decir, quienes cursan por debajo de noveno grado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa con los estudiantes de secundaria y qué sigue ahora?

Los estudiantes de secundaria, a partir de noveno grado, no están alcanzados por la prohibición. Mamdani señaló que estos alumnos participarán en cinco programas educativos sobre inteligencia artificial, centrados en sus oportunidades y sus riesgos, sin que la tecnología reemplace la interacción con los docentes.

El anuncio se conoce en medio de la disputa entre la alcaldía y el sindicato docente por un aumento salarial que la administración de Mamdani busca bloquear judicialmente. La Federación Unida de Maestros, que respaldó al alcalde en las elecciones, se sumó al caso la semana pasada para defender la ley que garantiza esa suba salarial.