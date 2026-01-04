En esta noticia
El invierno vuelve a mostrar su cara más severa en Estados Unidos. Durante este fin de semana, una potente tormenta invernal impactará a al menos cuatro estados, con pronósticos de nevadas intensas, vientos extremos y condiciones peligrosas para viajar, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Las alertas afectan a California, Nevada, Nueva York y Michigan, regiones donde el clima podría complicar seriamente el tránsito en rutas y zonas urbanas, justo en un período de alto movimiento por las fiestas.
Llega una imponente tormenta con nieve, lluvias y fuertes vientos
Uno de los focos más preocupantes está en California, donde algunas áreas montañosas podrían registrar ráfagas de viento cercanas a las 100 millas por hora, combinadas con fuertes nevadas. Estas condiciones elevan el riesgo de cortes de energía, caída de árboles y cierres de carreteras.
Las advertencias abarcan zonas de alta concurrencia turística como:
- Sierra Nevada
- Parque Nacional Yosemite
- Kings Canyon y Sequoia
- Región del lago Tahoe
- Condado de Mono
En los puntos más elevados, la acumulación de nieve podría superar los cuatro pies.
Nevadas que afectan el noreste y los Grandes Lagos
En el estado de Nueva York, si bien la ciudad de Nueva York quedó fuera de las alertas, varios condados del norte y oeste enfrentan un escenario complejo. El fenómeno de nieve con efecto lago podría dejar hasta tres pies de nieve en áreas como Oswego y Wayne.
Otros condados bajo advertencia incluyen:
- Jefferson
- Lewis
- Cayuga
- Wyoming
- Chautauqua
Las mayores acumulaciones se esperan cerca de la costa del lago Erie, donde la visibilidad podría reducirse a niveles críticos.
Michigan y Nevada, también bajo advertencia
En Michigan, el norte del estado continúa afectado por intensas nevadas. En algunas zonas se prevén entre seis y diez pulgadas adicionales de nieve, lo que podría agravar las condiciones en carreteras secundarias y rurales.
Por su parte, Nevada enfrenta un escenario invernal severo en áreas elevadas. En el entorno del lago Tahoe, los pronósticos indican entre uno y tres pies de nieve por encima de los 7.000 pies de altura, con acumulaciones menores a nivel del lago.
Hasta cuándo durarán las alertas meteorológicas
De acuerdo con el NWS, las advertencias se mantendrán activas:
- Hasta la mañana del viernes en Michigan
- Hasta la noche del viernes y madrugada del sábado en Nueva York
- Hasta media mañana en California y Nevada
El período más crítico se espera durante el fin de semana, cuando el sistema alcance su mayor intensidad. La combinación de nieve récord, vientos peligrosos y bajas temperaturas convierte a esta tormenta invernal en una de las más relevantes de la temporada. Las autoridades insisten en seguir los reportes oficiales y priorizar la seguridad ante un escenario que puede cambiar rápidamente.