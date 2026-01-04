El invierno vuelve a mostrar su cara más severa en Estados Unidos. Durante este fin de semana, una potente tormenta invernal impactará a al menos cuatro estados, con pronósticos de nevadas intensas, vientos extremos y condiciones peligrosas para viajar, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las alertas afectan a California, Nevada, Nueva York y Michigan, regiones donde el clima podría complicar seriamente el tránsito en rutas y zonas urbanas, justo en un período de alto movimiento por las fiestas.

Llega una imponente tormenta con nieve, lluvias y fuertes vientos

Uno de los focos más preocupantes está en California, donde algunas áreas montañosas podrían registrar ráfagas de viento cercanas a las 100 millas por hora, combinadas con fuertes nevadas. Estas condiciones elevan el riesgo de cortes de energía, caída de árboles y cierres de carreteras.

Las advertencias abarcan zonas de alta concurrencia turística como:

Sierra Nevada

Parque Nacional Yosemite

Kings Canyon y Sequoia

Región del lago Tahoe

Condado de Mono

En los puntos más elevados, la acumulación de nieve podría superar los cuatro pies.

Nevadas que afectan el noreste y los Grandes Lagos

En el estado de Nueva York, si bien la ciudad de Nueva York quedó fuera de las alertas, varios condados del norte y oeste enfrentan un escenario complejo. El fenómeno de nieve con efecto lago podría dejar hasta tres pies de nieve en áreas como Oswego y Wayne.

Otros condados bajo advertencia incluyen:

Jefferson

Lewis

Cayuga

Wyoming

Chautauqua

Las mayores acumulaciones se esperan cerca de la costa del lago Erie, donde la visibilidad podría reducirse a niveles críticos.

Michigan y Nevada, también bajo advertencia

En Michigan, el norte del estado continúa afectado por intensas nevadas. En algunas zonas se prevén entre seis y diez pulgadas adicionales de nieve, lo que podría agravar las condiciones en carreteras secundarias y rurales.

Por su parte, Nevada enfrenta un escenario invernal severo en áreas elevadas. En el entorno del lago Tahoe, los pronósticos indican entre uno y tres pies de nieve por encima de los 7.000 pies de altura, con acumulaciones menores a nivel del lago.

Hasta cuándo durarán las alertas meteorológicas

De acuerdo con el NWS, las advertencias se mantendrán activas:

Hasta la mañana del viernes en Michigan

Hasta la noche del viernes y madrugada del sábado en Nueva York

Hasta media mañana en California y Nevada

El período más crítico se espera durante el fin de semana, cuando el sistema alcance su mayor intensidad. La combinación de nieve récord, vientos peligrosos y bajas temperaturas convierte a esta tormenta invernal en una de las más relevantes de la temporada. Las autoridades insisten en seguir los reportes oficiales y priorizar la seguridad ante un escenario que puede cambiar rápidamente.