El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que pausó las solicitudes migratorias de personas provenientes de 20 países adicionales a la lista ya vigente de naciones restringidas, tras la entrada en vigor de una ampliación de las restricciones migratorias desde el 1 de enero.

La medida fue implementada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que ordenó frenar la revisión de todas las solicitudes pendientes de visas, residencias permanentes, ciudadanía y asilo y anunció además la revisión retroactiva de casos aprobados desde 2021.

¿Qué trámites de inmigración quedaron en pausa?

USCIS suspendió la resolución final de los expedientes correspondientes a personas originarias de los países incluidos en la nueva ampliación. La pausa se aplica incluso a solicitantes que iniciaron sus trámites por vías legales para obtener estatus permanente en Estados Unidos.

Quedaron frenados, de forma indefinida, los siguientes trámites de inmigración:

Solicitudes de visa (inmigrante y no inmigrante)

Trámites de Green Card (residencia permanente)

Pedidos de ciudadanía y naturalización

Solicitudes de asilo y refugio

Según el memorando oficial, los casos continúan registrados en el sistema, pero no recibirán una decisión final hasta que concluya la revisión de seguridad ordenada por el gobierno federal.

Fuente: archivo.

Lista completa de países con restricciones migratorias

Estados Unidos aplica restricciones migratorias a ciudadanos de los siguientes 39 países, además de personas que viajen con documentos emitidos por la Autoridad Palestina:

Afganistán

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Burkina Faso

Burundi

Costa de Marfil

Cuba

Dominica

Eritrea

Gabón

Gambia

Haití

Irán

Laos

Libia

Malaui

Mali

Mauritania

Myanmar

Níger

Nigeria

República del Congo

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Tanzania

Tonga

Venezuela

Yemen

Zambia

Zimbabue

La proclamación contempla excepciones limitadas, como atletas y equipos que participen en el Mundial o los Juegos Olímpicos, personas con visas vigentes y casos considerados de interés nacional.

Las autoridades indicaron que la pausa se mantendrá vigente hasta que se emita una nueva orden oficial.