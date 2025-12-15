El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó recientemente a través de su sitio web oficial sobre un cambio clave en el trámite de documentos migratorios, como autorizaciones de empleo o extensiones de estatus.

A través de una actualización de su Manual de Políticas, la agencia limitó los plazos de utilización de fotografías biométricas, fijando nuevas reglas vigentes desde el 12 de diciembre para las solicitudes migratorias.

Cambian los trámites migratorios: la nueva regla implementada por USCIS

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por las autoridades, la nueva normativa limita el tiempo de reutilización de las fotografías para la creación de documentos migratorios. Ahora, tan sólo se considerarán válidas aquellas emitidas dentro de los tres años (36 meses) después de que un solicitante presente su formulario.

Como punto adicional de la nueva política, ya no se aceptarán fotografías enviadas por el aplicante , sino que sólo podrán usarse aquellas tomadas por USCIS u otras entidades autorizadas.

“Esto garantiza que cada foto utilizada en un documento seguro sea reciente, precisa y fiable, requisitos clave para prevenir fraudes y robos de identidad”, indican las autoridades.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cambió sus reglas en cuanto al uso de imágenes para documentos migratorios. Imagen: archivo.

Cómo afecta esto a los trámites migratorios

Si bien esta medida no es una prohibición definitiva para tramitar documentos migratorios, tan sólo podrán avanzar con su expediente rápidamente quienes cuenten con una fotografía que reúna los nuevos requisitos.

En el resto de los casos, la agencia solicitará una cita para poder tomar la fotografía correspondiente, a la que se deberá acudir en tiempo y forma para evitar el bloqueo administrativo del trámite.

Cuándo no será válida esta nueva política

La nueva política de los 36 meses de USCIS aplica a todos los documentos migratorios, con excepción de

N-400 : solicitud de naturalización

N-600 : certificado de ciudadanía

I-90 : reemplazo de la green card

I-485: ajuste de estatus / residencia permanente

Estos formularios requieren siempre de una cita biométrica, en la que se tomará una nueva fotografía, así como también se solicitará la huella dactilar y la firma del aplicante.