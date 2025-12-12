El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sorprendió a miles de inmigrantes con cancelaciones inesperadas de citas y juramentos de ciudadanía, poniendo en pausa indefinida los procesos para residentes permanentes y solicitantes de asilo de 19 países considerados de “alto riesgo”. Esta medida, impulsada por la Administración Trump como una expansión del travel ban, ha generado una ola de incertidumbre y miedo en la comunidad hispana en Estados Unidos.

En las últimas semanas se conocieron casos donde el gobierno había suspendido las solicitudes de residencia o ciudadanía de nacionales de países como Cuba y Venezuela, sometiendo a los aplicantes a revisiones más exhaustivas.

Alerta de USCIS: estos son los inmigrantes más afectados por las medidas

El director del USCIS, Joseph B. Edlow, declaró que se están implementando “más medidas de protección” para garantizar que “el fraude, el engaño y las amenazas no vulneren la integridad de nuestro sistema de inmigración”. Esta nueva política apunta a una revisión rigurosa y a gran escala de cada tarjeta de residente de cada extranjero proveniente de un “país de preocupación”.

Residentes Permanentes y Ciudadanía : La medida atenta contra aquellos que creían estar más seguros, a un paso de la ciudadanía. Se han reportado cancelaciones masivas no solo de entrevistas, sino también de juramentos de naturalización. Para muchos, ser residente legal se siente ahora como ser un “ciudadano de segunda clase”.

Países de "Alto Riesgo": La suspensión se aplica a las solicitudes de migración de 19 países —entre ellos Cuba y Venezuela—, y se produce tras el incidente con un ciudadano afgano en Washington D. C., que sirvió como detonante para el endurecimiento de la política antiinmigrante

Solicitantes de Asilo: Además de la residencia y la ciudadanía, las peticiones de asilo también han sido puestas en pausa, afectando a más de 1.5 millones de personas con casos pendientes. La suspensión se mantendrá hasta que se pueda garantizar que todos los extranjeros sean investigados con el “máximo rigor posible”.

La estrategia de la “autodeportación”: asfixia económica y legal

Ante el alto costo y la dificultad de la “deportación más grande de la historia” que busca el gobierno, la Administración Trump está utilizando otras tácticas para “arrinconar” a los migrantes y forzarlos a la autodeportación. El mensaje es claro: ningún extranjero es bienvenido.

Se detectaron diversos problemas relacionados a las cuestiones migratorias. Por caso, se limitó la validez de los permisos de trabajo a 18 meses, cuando antes podían alcanzar los cinco años. El USCIS justifica la medida para garantizar que los trabajadores “no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías contrarias a los valores nacionales”.

Otro de los flancos de ataque es la cuestión financiera: varios migrantes han reportado notificaciones de sus bancos pidiendo actualizar su estatus migratorio para evitar el cierre o congelamiento de cuentas . Quienes no tengan residencia, asilo o permisos de trabajo no podrán justificar su estatus.

El abogado Aaron Ortiz-Santos recomienda a los clientes no dejar de tramitar sus casos, a pesar de la suspensión. La estrategia es seguir presentando las solicitudes para que, si las reglas se demandan y se suspenden, los procesos puedan continuar. Sin embargo, no existe una fecha oficial para la reanudación de estos trámites en el USCIS.