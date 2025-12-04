El Gobierno de Estados Unidos emitió una decisión que sacudió el sistema migratorio: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó la suspensión inmediata de nuevas solicitudes de inmigración para ciudadanos provenientes de 19 países catalogados como “de preocupación”.

La medida, derivada de una proclamación presidencial emitida en junio, marca un endurecimiento sin precedentes en los procesos de revisión y aprobación de beneficios migratorios.

USCIS detiene los trámites pendientes de todos estos países: lista completa

Según el memorando interno difundido este martes, la agencia pausará todas las solicitudes de beneficios migratorios ya presentadas, sin importar la fecha en que fueron ingresadas. El objetivo declarado es realizar una “revisión integral” de cada caso antes de avanzar con cualquier autorización.

Los países alcanzados por la medida son:

Afganistán Myanmar Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen Burundi Cuba Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán Venezuela

Qué implica estar en esta lista

La designación no es nueva, pero su aplicación sí alcanza un nivel sin precedentes: todos los beneficiarios provenientes de estos 19 países verán sus trámites detenidos de manera preventiva hasta que concluya la revisión.

El enfoque contempla nuevas verificaciones, análisis cruzado de antecedentes y la posibilidad de entrevistas adicionales para descartar riesgos a la seguridad nacional.

Esta decisión se suma a otra medida ya anticipada: el análisis profundo de todas las green cards otorgadas a ciudadanos de estos mismos países, una política que ya había generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles.

USCIS también suspende las solicitudes de asilo

El memorando también ordena paralizar todas las decisiones y solicitudes de asilo —sin importar nacionalidad— mientras se actualizan los estándares de investigación y control. Según la agencia, ninguna solicitud será resuelta “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo nivel posible”.

La revisión afecta especialmente a quienes ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021, fecha que marca el inicio del actual gobierno.