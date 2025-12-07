En medio del refuerzo de las medidas de seguridad documental, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa la antigüedad de los pasaportes. Lo que para muchos parecía un simple detalle administrativo se transformó en un requisito indispensable: todo pasaporte con más de 15 años deja de ser válido de inmediato, sin excepciones.

Esta normativa, que suele pasar desapercibida, impacta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que conservan viejos documentos sin renovar.

Estados Unidos invalida todos los pasaportes que NO cumplan estos requisitos

La actualización de los pasaportes no es solo una formalidad. Desde hace años, el gobierno federal exige que los documentos cuenten con:

Medidas biométricas vigentes

Fotografía actual

Sistemas de seguridad compatibles con los estándares actuales

Datos verificables que reduzcan el riesgo de fraude e identidad falsa

En medio del refuerzo de las medidas de seguridad documental, el Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa la antigüedad de los pasaportes. Fuente: Shutterstock.

Los pasaportes emitidos hace más de 15 años no cumplen con estos criterios. Por eso, el Departamento de Estado los marca como expirados automáticamente, aun si físicamente parecen en buen estado.

¿Qué pasa si una persona intenta usar un pasaporte con más de 15 años?

La respuesta es contundente: queda prohibido para viajar, suspendido para trámites federales y rechazado en cualquier punto de control. Esto puede ocurrir en:

Aeropuertos

Puertos de entrada

Oficinas consulares

Procesos de identificación ante agencias federales

El sistema detecta la antigüedad, bloquea el documento y lo deja sin validez, incluso si la persona desconocía la norma.

Pasaportes prohibidos: a quiénes afecta esta medida

El alcance de la medida es amplio. Están alcanzados:

Ciudadanos estadounidenses que nunca renovaron su primer pasaporte

Residentes naturalizados que guardan documentos antiguos

Personas que no hicieron la renovación a tiempo y ahora deben reiniciar el proceso desde cero

Para miles de viajeros frecuentes, esto significa reprogramar vuelos, trámites y gestiones oficiales.

Cómo recuperar un pasaporte invalidado por antigüedad

A diferencia de una renovación común, el procedimiento para documentos con más de 15 años implica un control más estricto. El solicitante debe:

Completar el formulario inicial DS-11 Presentarse en persona ante una oficina autorizada Entregar el pasaporte vencido Llevar una fotografía reciente Presentar documentación adicional de identidad Pagar las tarifas correspondientes

El trámite se considera una solicitud nueva, no una renovación regular.

Qué recomienda el Departamento de Estado

El gobierno insiste en una medida preventiva: revisar la fecha de emisión del pasaporte y renovarlo antes de que alcance los 15 años, incluso si no se viaja con frecuencia. Un documento actualizado evita: