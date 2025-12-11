La reconocida cadena de comida rápida Wendy’s anunció su intención de clausurar un total de entre 200 y 350 establecimientos en todo Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca dentro de su estrategia de reestructuración, la cual ha sido impulsada por una disminución en las ventas y una considerable presión sobre el segmento de consumidores de menores ingresos.

Atención: cierran definitivamente entre 200 y 350 tiendas de Wendy’s en todo el país

El director ejecutivo interino de la compañía, Ken Cook, confirmó en una llamada con inversionistas que un porcentaje de entre el 4% al 6% de los 6.000 locales de Wendy´s alrededor de todo Estados Unidos cerrarán de manera definitiva, lo que significa que un total de entre 200 y 350 tiendas dejarán de operar.

La empresa comunicó que los cierres masivos comenzarán a partir del cuarto trimestre de 2025 y se extenderán hacia el comienzo del 2026. Aunque no dieron una lista pública completa de tiendas específicas que cerrarán, algunos reportes indican que las regiones con varias sucursales en riesgo incluyen zonas del Midwest, Texas y California, donde la baja afluencia y la presión sobre consumidores de ingresos bajos son más marcadas.

Wendy´s confirmó el cierre masivo de entre 200 y 350 tiendas alrededor de todo el país. (Fuente: Archivo)

¿Por qué cierran más de 200 tiendas de Wendy’s en Estados Unidos?

Según Wendy’s, los factores que motivan los cierres masivos de la compañía son: