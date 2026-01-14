El fin del mundo está cerca | El estremecedor mensaje de la Virgen de Fátima y los secretos de una aparición que aun tiene en vilo al Vaticano (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Nuestra Señora del Rosario de Fátima, también conocida como Virgen de Fátima, es una advocación de la Iglesia católica. Las advocaciones son aquellas apariciones admitidas por el Vaticano que pueden manifestarse en la naturaleza en forma de misterios o de manera abstracta como representaciones de la Esperanza, la Caridad o el Consuelo.

La imagen de la Virgen de Fátima se encuentra alojada en la Capilla de las Apariciones ubicada en la Cova da Iria, en Portugal y es considerada uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.

¿Cuándo se apareció la Virgen de Fátima?

El 13 de mayo de 1917 se registró la primera aparición de la Virgen de Fátima. Sucedió en Cova da Iria, Portugal,donde tres jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinto, fueron enceguecidos por un enorme relámpago que atravesó el cielo radiante.

En ese momento, según cuenta la historia, los jóvenes vislumbraron una nube sobre la que estaba parada una mujer con un “resplandor inigualable”.

Aquella advocación fue registrada por la Santa Sede del Vaticano y, según afirma la institución, la figura se presentó ante los pastores con manos en posición de oración, de las cuales colgaba un rosario.

Luego de esa primera aparición, se cree que la Virgen se manifestó ante ellos los días 13 de cada mes y los bendijo con tres predicciones o profecías.

¿Cuáles son las predicciones de la Virgen de Fátima?

Según el sitio oficial Vatican.va “Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. La primera y la segunda parte del ‘secreto’ se refieren sobre todo a la aterradora visión del infierno, la devoción al Corazón Inmaculado de María, la segunda guerra mundial y la previsión de los daños ingentes que Rusia, en su defección de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocaría a la humanidad".

La primera predicción o primer fragmento del “secreto” decía que “si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia”.

Lasegunda predicción, se supone, refería a los tiempos bélicos. “La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor...por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre”.

La tercera predicción, según expone el sitio del Vaticano se refiere a las palabras de Fátima sobre Rusia. “Si no [Rusia] diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas” (13-VII-1917).