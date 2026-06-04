Las personas que utilizan beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas ya no pueden comprar caramelos, chicles ni determinadas bebidas azucaradas con las tarjetas Lone Star.

La medida fue oficialmente recordada por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) que informó que las nuevas restricciones ya están vigentes.

Todos los productos que ya no se pueden comprar con la tarjeta SNAP en Texas

Los beneficiarios de Lone Star tendrán prohibido comprar

Caramelos

Chicles

Bebidas azucaradas

Bebidas elaboradas con agua que contengan 5 gramos o más de azúcar añadida

Bebidas que contengan edulcorantes artificiales

Frutas confitadas o glaseadas

Pasas recubiertas

Frutos secos cubiertos con chocolate, yogur o caramelo

Productos cristalizados o caramelizados similares

De acuerdo con las autoridades, estas restricciones buscan orientar el uso de los beneficios hacia alimentos considerados de mayor valor nutricional.

Bebidas azucaradas, chicles y caramelos quedaron fuera de la lista de alimentos permitidos por SNAP en Texas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Nuevas restricciones de SNAP: quiénes se ven afectados

Los datos oficiales indican que SNAP brinda asistencia alimentaria a aproximadamente 3.3 millones de texanos de bajos ingresos.

La Legislatura de Texas incorporó estas limitaciones en la Ley del Senado 379 (Senate Bill 379), firmada por el gobernador.

Nuevas restricciones del programa en todo Estados Unidos

A su vez, la compra de refrescos, bebidas azucaradas, caramelos, energizantes y postres preparados también se prepara para verse limitada en otros estados, cada uno con sus particularidades y fecha de implementación.

Las próximas en la lista son

Colorado

Desde el 30 de octubre de este año restringirá la compra de refrescos

Arkansas

Desde el 1 de julio de este año limitará la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras que tengan menos del 50% de zumo natural, bebidas energéticas, aquellas consideradas “poco saludables” y caramelos.

La lista completa con nuevas actualizaciones puede consultarse clicando aquí.