La Administración de Donald Trump anunció la implementación de una nueva política migratoria.

La Administración de Donald Trump anunció la implementación de una nueva política migratoria a través de U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) que podría afectar al estado migratorio de miles de extranjeros.

Hasta el momento, las personas que ingresaban de forma legal a Estados Unidos podían usar el llamado “ajuste de estatus” (Adjustment of status), un procedimiento que permitía que alguien que ya está dentro del país pueda solicitar la residencia permanente sin necesidad de salir.

Con esta nueva política, esta posibilidad se restringe para la mayoría de los solicitantes.

Cambia para siempre la residencia permanente: ¿Cuál es el nuevo requisito?

Según la nueva política de USCIS, la mayoría de las personas que se encuentren temporalmente dentro del país y quieran acceder a la Green Card ya no podrán completar el trámite de esta manera.

Ahora, deberán regresar a su país de origen y presentar la solicitud en una embajada o consulado de Estados Unidos. Esta nueva medida limita el uso del procedimiento que utilizaban miles de extranjeros para cambiar su situación migratoria sin la necesidad de salir del país.

Ahora la Green Card sólo podrá tramitarse de esta manera: ¿Quiénes se verán más afectados?

Muchos extranjeros utilizaban el procedimiento mencionado anteriormente para iniciar el tramite mientras seguían viviendo dentro del país. Era ampliamente usado por estudiantes internacionales que deseaban establecerse de forma permanente una vez finalizados sus estudios.

También por trabajadores con visas temporales, personas que llevan años viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos mediante este tipo de permisos temporales.

Asimismo, quienes buscaban tramitarla mientras estaban con una visa de turista, aunque ya había requisitos estrictos, ahora ven las posibilidades aún más reducidas.



