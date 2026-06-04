España, México y Colombia son tres destinos sumamente elegidos año tras año por turistas que desean conocer sus diferentes atracciones, gastronomía y paisajes.

En ese marco, es fundamental tener en cuenta las exigencias documentales -especialmente en lo que refiere al pasaporte- antes de viajar a cualquiera de estos países para evitar inconvenientes de último minuto y disponer de tiempo suficiente para actualizar la identificación internacional requerida , en caso de ser necesario.

Si bien cada una de estas naciones tiene sus propias políticas en cuanto a documentos y credenciales exigidos, las tres coinciden en que el pasaporte de la mayoría de los visitantes debe encontrarse completamente en vigencia y válido para que pueda autorizarse el ingreso y la salida del país.

Reglas de España para quienes deseen visitar este país

El Ministerio del Interior indica a quienes tengan intención de visitar este territorio que se exigirá la entrada con un pasaporte o documento de viaje completamente en vigor que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que España suscribe.

“El documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”, se especifica en este caso.

Mantener el pasaporte actualizado es fundamental para evitar inconvenientes con las autoridades migratorias y con las aerolíneas. Shutterstock

Reglas de México para quienes deseen visitar este país

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte 100% en vigencia al momento de ingresar al país .

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez, para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se indica.

Reglas de Colombia para quienes deseen visitar este país

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia especifica que todos los extranjeros deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

En todos los casos se requiere que se acompañe con visa o tiquete de viaje y también demostrar solvencia económica, de acuerdo con lo requerido.

Información esencial para quienes viajen desde Estados Unidos

Quienes tengan pensado viajar con más de USD 10,000 deberán rellenar el formulario FinCEN 105. Este documento se imprime y se otorga al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza correspondiente.

El formulario también puede rellenarse en línea al menos tres días antes de viajar para, posteriormente, proporcionar al oficial el número de confirmación o recibo.

De no cumplir con este requisito pueden afrontarse multas severas, detenciones e incluso las autoridades podrían confiscar el dinero.