Walmart eliminó su política de “coupon overage”, que permitía a los clientes obtener dinero de vuelta cuando el valor de un cupón superaba el precio del producto. La medida, confirmada en las políticas oficiales de la compañía publicadas en su sitio corporativo, representa el cambio más significativo en años para los millones de consumidores que utilizan cupones como estrategia habitual de ahorro en sus compras.

La cadena también reforzó una serie de restricciones que regulan cómo, cuándo y qué tipo de cupones acepta en sus tiendas físicas y en su plataforma digital. Según los lineamientos oficiales de Walmart, las nuevas condiciones aplican de forma uniforme en todos sus establecimientos a lo largo del país.

¿Qué cambió en la política de cupones de Walmart?

El cambio más relevante para quienes usaban cupones de forma intensiva es la eliminación del “coupon overage”. Antes, si un cupón valía más que el artículo al que se aplicaba, Walmart devolvía la diferencia al comprador . Esa práctica —muy popular entre los llamados “extreme couponers”— ya no está vigente.

Además, Walmart dejó de aceptar cupones de fabricante presentados en dispositivos móviles. Para utilizar ese tipo de descuentos, el cupón debe estar impreso en papel, escanearse correctamente en caja y no estar vencido . La única excepción son los cupones digitales disponibles dentro de la aplicación oficial de Walmart, que sí se procesan desde el teléfono.

El cambio más relevante para quienes usaban cupones de forma intensiva es la eliminación del “coupon overage”. Freepik

¿Cuáles son las reglas vigentes para usar cupones en Walmart?

Walmart mantiene un sistema de cupones activo, pero con condiciones estrictas que los compradores deben conocer antes de llegar a la caja. La política oficial establece:

Límites de uso

Máximo 4 cupones idénticos por comprador por día

Un cupón por artículo comprado en tienda física

No se permite el “stacking”: no se pueden combinar dos cupones de fabricante sobre un mismo producto

Cupones que Walmart no acepta

Cupones vencidos, vouchers o certificados de regalo

Cupones copiados, escaneados, alterados, transferidos, comprados o vendidos

Cupones con código de barras UPC-A

Cupones emitidos por cadenas competidoras

Para quienes buscan maximizar su ahorro, la vía oficial sigue siendo la app de Walmart, que ofrece cupones digitales propios sin las restricciones que aplican a los cupones físicos de fabricante.